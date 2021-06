E3 2021: Vampire the Masquerade - Bloodhunt: Erster Trailer & Closed Alpha

PC

Bereits im November letzten Jahres kündigte Sharkmob einen Battle-Royal-Titel im Vampire the Masquerade-Universum an. Nun haben die schwedischen Entwickler mit Vampire the Masquerade - Bloodhunt den offiziellen Namen und einen ersten Trailer während des Summer Games Fest zur E3 2021 veröffentlicht sowie den Termin für die nicht-öffentliche Alpha-Testphase als enthüllt. Diese soll am 2. Juli starten, bei Interesse könnt ihr euch für diese Testphase auf der Homepage des Spiels registrieren.

Im letzten Jahr sind bereits einige Titel zu dem, ursprünglich aus dem Pen-and-Paper stammenden, Rollenspieluniversum veröffentlicht worden. Zum Beispiel das interaktive Spielbuch Vampire the Masquerade - Coteries of New York (zur Meinung von Rüdiger Steidle) oder auch das Brettspiel Vampire the Masquerade - Heritage (zur Angespielt News). Mit besonders großen Erwartungen wird wohl zurzeit das Action-RPG Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 bedacht. Der Nachfolger des Rollenspiel-Hits von 2004 hat jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Entwicklung zu kämpfen und der Release wurde, nach der Entlassung sämtlicher Entwickler, im Februar dieses Jahres auf unbestimmte Zeit verschoben.

Den frisch veröffentlichten und knapp zweiminütigen Trailer zu Vampire the Masquerade - Bloodhunt haben wir euch gleich am Ende dieser Zeilen eingebunden, neues Bildmaterial findet ihr in den Galerien zum Spiel. Der Titel soll bereits Ende dieses Jahres für den PC kostenlos auf Steam veröffentlicht werden. Ob und wann ihr auch auf weiteren Plattformen euren virtuellen Blutdurst stillen könnt, ist derzeit nicht bekannt.