PM: Die letzte Bosskampf-Episode für Dragon Ball Z: Kakarot erscheint morgen (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lead Producer bei Dragon Ball Z: Kakarot. Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung für dieses Spiel! Und vielen Dank für eure Geduld, während wir hart an der Entwicklung des letzten DLCs gearbeitet haben.

Heute möchte ich euch eine Übersicht über den kommenden DLC „Trunks – Krieger der Hoffnung“ geben. In diesem neuen DLC erleben die Spieler einen Handlungsbogen, der auf einem „Special“-Kapitel bzw. einer „Special“-Episode des Mangas/Animes basiert. Die Handlung konzentriert sich auf eine alternative Zukunft, in der Son-Gohan und Trunks die Androiden bekämpfen, um den Frieden in einer Welt voller Verzweiflung wiederherzustellen, ohne die Hilfe von Son-Goku oder den anderen Z-Kriegern. In Bezug auf das Gameplay erwartet euch etwa die gleiche Länge/Inhaltsmenge, wie in den anderen Sagas der Haupthandlung (Sayajin-Saga, Freezer-Saga, usw.)

Die Welt ist nicht mehr, wie sie einmal war. Beim Durchstreifen der vollständig zerstörten Welt stoßt ihr auf die Ruinen ikonischer Orte wie Orange City und der Capsule Corporation sowie auf andere Charaktere wie Meister Roshi, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind.

Nirgends ist es mehr sicher, da die zahllosen Drohnen der Red-Ribbon-Armee überall nach Überlebenden suchen. Von diesen Drohnen entdeckt zu werden, kann fatal sein, denn sie lösen einen Alarm aus, der euch automatisch in einen Kampf auf Leben und Tod mit den Androiden C17 und C18 stürzt. Die Androiden sind wesentlich stärker als die, gegen die ihr in der Haupthandlung gekämpft habt, und eure einzige Überlebenschance ist es, einen Fluchtweg zu finden, indem ihr im Kampf bestimmte Bedingungen erfüllt.

Das soll kein Spoiler sein für Spieler, die den Anime nicht gesehen haben, deshalb erzähle ich nicht viel mehr über die Handlung, aber ich kann euch versichern, dass es eine Handlung sein wird, die ihr nicht vergessen werdet. Es wird auch Überraschungen und neue Entdeckungen für diejenigen unter euch geben, die den Anime gesehen haben, ich hoffe also wirklich, dass ihr alle Spaß daran haben werdet.

Außerdem werden neue Fähigkeiten im Hauptspiel freigeschaltet, sobald ihr den DLC durchgespielt habt. Das könnte also eure Gelegenheit sein, das Hauptspiel noch einmal zu spielen oder zu Ende zu spielen, falls ihr das noch nicht getan habt. Der letzte DLC: „Trunks – Krieger der Hoffnung“ ist ab morgen erhältlich und ist spielbar, egal ob ihr die Haupthandlung abgeschlossen habt, oder nicht. Traut euch also ruhig, direkt einzusteigen, selbst wenn ihr erst durch diesen Artikel von Dragon Ball Z: Kakarot erfahren habt!