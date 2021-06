PM: “Expanded Horizons”-Update für Mars Horizon erweitert die Reichweite angehender Weltraumagenturen (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

“Expanded Horizons”-Update für Mars Horizon erweitert die Reichweite angehender Weltraumagenturen

– Die Weltraumsimulation landet im Epic Games Store, an Bord ein Sandbox-Modus, Perseverance-inspirierte Missionen und mehr –

London – 10. Juni 2021 – (Ground control to) Major Update: Der völlig losgelöste Publisher The Irregular Corporation und das völlig schwerelose Entwicklungsteam Auroch Digital haben heute bekannt gegeben, dass ihr Weltraumagentur-Aufbau-Hit Mars Horizon am 22. Juni den Epic Games Store erreicht und gleichzeitig auf allen Plattformen ein neues Update namens “Expanded Horizons” erhalten wird, das eine Menge neuer Inhalte liefert, die die Reise zum Mars astronomisch erweitern.

Expanded Horizons beinhaltet einen spannenden, neuen Sandbox-Modus der die abenteuerlustigsten unter euch ansprechen wird, sowie den neuen ultra-schweren “Iron Core”-Modus, für all diejenigen, die der Meinung sind eine Rakete zum Mars zu schicken sei nicht anspruchsvoll genug. Zudem beinhaltet das Update neue Missionen, die von Mars Perseverance inspiriert wurden, neue Erfolge und weitere Verbesserungen.

Begleitet wird das Update von einem 30-Prozentigen Rabatt auf Xbox One, Steam, Nintendo Switch und im Epic Games Store. Neugierige Weltraumpioniere können das Spiel zudem auf der Switch dank der neuen Demo, die bald in den Nintendo eShop kommt, ausprobieren.

Das letzten Herbst veröffentlichte Mars Horizon versetzt Spielerinnen und Spieler in eine administrative Rolle mit Kontrolle über eine eigene Weltraumagentur zum Anbeginn des Raumfahrtzeitalters. Erbaut eure Basis mit dem Ziel, letzten Endes die Marsoberfläche zu berühren. Ihr werdet die Ressourcen Zeit, Forschung, öffentliche Unterstützung und natürlich Geld gut managen müssen, während ihr daran arbeitet eure Missionen erfolgreich abzuschließen und eure Astronautinnen und Astronauten sicher in den Weltraum zu befördern. Zudem müsst ihr euch mit anderen Agenturen, die dieselben Ziele verfolgen, messen – entscheidet ihr euch mit ihnen zusammen zu arbeiten, oder fliegt ihr Solo?

In Mars Horizon ist der Wettlauf in den Weltraum wieder da und mit Expanded Horizons ist er heißer denn je . Während der Missionen entscheidet spannendes, rundenbasiertes Gameplay über Erfolg und Scheitern. Jede Entscheidung zählt! Nutzt ihr Energie um die Fehlfunktion einer Antenne zu beheben oder spart ihr die Energie auf, um sie nutzen zu können, falls es zu einem Sauerstoff-Leck kommen sollte? Womöglich hätte diese Situation verhindert werden können, wenn ihr weitere drei Monate auf die Planung verwendet hättet?

Fliegt zu Twitter um @AurochDigital und @IrregularCorp zu folgen. Zudem bietet die offizielle Webseite weitere Informationen.

Über The Irregular Corporation The Irregular Corporation ist Teil der Epic Games Familie, wird von unterschiedlichen Leidenschaften der Spielendenschaft auf der ganzen Welt inspiriert und published seit 2015 einzigartige und fesselnde Spiele mit einen Fokus auf aufregenden neuen Erfahrungen in unterschiedlichen Genres. The Irregular Corporation ist ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen, um unabhängige Entwicklungsstudios zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele auszureizen. Die letzten Veröffentlichungen umfassen PC Building Simulator, Good Company und Mars Horizon , hinzu kommen bald erscheinende Titel, darunter Going Medieval , Railgrade und Touch Type Tale .

Über Epic Games Epic Games ist ein 1991 gegründetes US-Amerikanisches Unternehmen, gegründet vom CEO Tim Sweeney. Der Sitz des Unternehmens ist Cary, North Carolina, hinzu kommen weltweit über 50 Niederlassungen. Heutzutage ist Epic ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der interaktiven Unterhaltung und beim bereitstellen von 3D-Engine-Technologien. Epic betreibt Fortnite, eines der größten Videospiele weltweit, mit über 350 millionen Accounts und 2.5 Milliarden Freundschaftsverbindungen. Epic entwickelt zudem die Unreal Engine, die die Basis für weltweit führende Videospiele liefert und auch in anderen Industrien, wie Film und Fernsehen, Architektur, Automobil, Produktion und Simulation zum Einsatz kommt. Durch die Unreal Engine, den Epic Games Store und die Epic Online Services bietet Epic ein Ende-zu-Ende digitales Ökosystem, mit dem Entwickelnde und Schöpfende Spiele und andere Inhalte erschaffen, vertreiben und betreiben können.

Über Auroch Digital Ein unabhängiges Spiele-Entwicklungsstudio, mit Sitz in Bristol (UK) das 2010 gegründet wurde. Das Studio arbeitet an originellen Titeln, Partnerschaften und Work-for-hire-Projekten und spezialisiert sich dabei auf Strategiespiele und digitale Brettspiele. Auroch hat zudem ein Interesse daran, Spiele zu machen, die sich mit echtweltlichen Themen auseinandersetzen.