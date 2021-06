PM: UBISOFT FORWARD SALE MIT BIS ZU 75 PROZENT RABATT GESTARTET (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. Juni 2021 – Im Rahmen von Ubisoft Forward gibt es im offiziellen Ubisoft Store ab sofort umfassende Rabatte auf beliebte Games und Spielereihen wie Anno und Assassin’s Creed, Tom Clancys’s Rainbow Six Siege und Far Cry. Der Ubisoft Forward Sale läuft bis zum 22. Juni 17:00 Uhr. Eine gute Gelegenheit, verpasste Ubisoft Klassiker und Highlights mit einem großen Rabatt zu ergattern. Außerdem können mit dem Code „FORWARD“ zusätzlich 10 € auf den Einkauf gespart werden.*

Alle Angebote im offiziellen Ubisoft Store.

Wer noch nicht die Chance hatte, Teil der riesigen Anno-Community zu werden, kann im Ubisoft Forward Sale ordentlich Geld sparen. Die Anno 1800 Standard Edition ist statt 59,99 € für 30 € erhältlich. Zudem gelten auch Angebote zu den Erweiterungen von Anno 1800 wie auf den Year 1 und Year 2 Pass. Alle Angebote zu Anno 1800 gibt es auf dieser Ubisoft Store-Seite.

In Assassin’s Creed Valhalla heißt es ab in den Norden. Das Spiel kann während des Sales für 44,99 € erworben werden. Auch der Season Pass, welcher die Erweiterungen „Zorn der Druiden“ und „Die Belagerung von Paris“ beinhaltet, ist ebenfalls zu einem reduzierten Preis erhältlich. Angebote zu Assassin's Creed Valhalla sind in diesem Bereich im Ubisoft Store zu finden.

Bevor im Oktober mit Dani Rojas gegen die tyrannische Herrschaft Castillos angetreten wird, können Gamer:innen die gefährliche Welten von früheren Far Cry-Teilen bereisen. Far Cry 3 gibt es bereits für nur 3 €, Far Cry 4 für 6 € und Far Cry 5 für 9 €. Alle Angebote zu Far Cry-Spielen können auf folgender Ubisoft Store-Seite gefunden werden.

Zudem ist der beliebte Multiplayer-Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six Siege stark reduziert und kann für 8 € erworben werden. Alle, die sich gerne im Singleplayer oder im Coop messen wollen, können mit dem Angebot zu Watch Dogs: Legion profitieren. Die Standard Version von Watch Dogs: Legion ist derzeit für 30 € erhältlich. Zudem ist der Season Pass ebenfalls im Angebot. Alle Angebote zu Watch Dogs sind unter dieser Seite im Ubisoft Store abrufbar.

20 % Rabatt auf den Warenkorb durch das Treueprogramm!

Unser Treueprogramm ermöglicht Käuferinnen und Käufern im Ubisoft Store die Möglichkeit, 100 Ubisoft Connect Units gegen weitere 20 % Rabatt auf den Warenkorb einzutauschen. Dies gilt nicht für Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu gibt es unter https://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/

Zudem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

*Ab einem Einkaufswert von 15 €. Gilt auch für rabattierte Produkte. Gilt nicht für Ingame-Währungen, Vorbestellungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä). Der Rabatt ist nicht kombinierbar mit dem Treueprogramm. Mehr Informationen unter https://store.ubi.com/forward-coupon/

