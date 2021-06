GOG: Summer Sale gestartet // No Man's Sky, Surge 2 & mehr reduziert

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es wird Juni, nach einem wechselhaften Frühling kriechen die Temperaturen nach oben und die Preise beginnen zu schmelzen. Folgerichtig hat GOG einen großen Summer Sale eingeläutet, der noch bis zum 28. Juni 2021 dauert. Über den Verlauf der Aktion wird es weitere zeitlich begrenzte Angebote geben, dazu sollen über den Aktionszeitraum vier Spiele als Giveway verteilt werden.

Tausende Titel sind zum reduzierten Preis erhältlich. Einige wie Sleeping Dogs - Definitive Edition und Thief - Definitive Edition sind frisch zum Start des Sales in den Katalog aufgenommen worden. Auch Titel wie das jüngst per Prisms-Update erweitere No Man's Sky sind rabattiert. Dazu sind Little Nightmares 2 (im Test, Note 8.0), Iron Harvest (im Test, Note 8.5) und viele weitere Hochkaräter zum reduzierten Preis zu haben.

Hier findet ihr einen Überblick mit einer Auswahl interessanter Angebote. Es handelt sich jeweils um GG-Partnerlinks – so könnt ihr GamersGlobal ohne Zusatzkosten für euch bei eurem GOG-Einkauf unterstützen.