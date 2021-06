E3 2021: Capcom teasert News zu Monster Hunter, RE Village & mehr

PC Switch

Am Montag, den 14. Juni 2021 um 23:30 Uhr deutscher Zeit startet Capcom seine Präsentation im Rahmen der E3 2021 (alle Termine im Überblick). Via Twitter gab der japanische Entwickler und Publisher einen Vorgeschmack, um welche Spiele sich der Showcase unter anderem drehen wird.

So sollt ihr mit News zu Resident Evil Village (im Test) rechnen können – da ist einiges möglich von Updates für den Söldner-Modus bis hin zu Infos zum auf den Sommer 2021 verschobenen Multiplayer-Titel Resident Evil - RE:Verse, der für Käufer von Village kostenlos verfügbar sein wird.

Unser redaktionsinterner Monster Hunter-Suchtgefährdeter Dennis und auch alle Monsterjagdbegeisterten unter euch können sich über News zu Monster Hunter Rise (im Test) und Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin freuen – letzteres ist ein Spin-off für PC und Switch, in dem ihr Monster zähmt, statt sie wie in der Hauptreihe zu verprügeln, bis sie ihre Schuppen, Krallen und sonstigen nützlichen Teile aushusten.

Freunde von Capcoms Staranwalt Phoenix Wrigth sehen frischen Eindrücken zu The Great Ace Attorney Chronicles entgegen, mit dem zwei bisher nur in Japan veröffentlichte Prequels mit einem Vorfahren von Phoenix Wright als Helden den Weg in den Westen finden.

Noch spannender ist die Frage, ob Capcom bei der Präsentation mit Neuankündigungen heraus rückt. Nachdem der japansiche Software-Riese 2020 einem Hack zum Opfer fiel, kursierten Leaks mit Projekten für die nächsten Jahre, darunter weitere Resident Evil-Ableger, Street Fighter 6 und ein Dragons Dogma 2 – Capcom kommentierte die Leaks nicht und bisher wurde keiner dieser Titel offiziell angekündigt.