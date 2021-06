PM: The Persistence Enhanced – jetzt erhältlich und vollständig optimiert für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns riesig, euch heute mitteilen zu dürfen, dass The Persistence Enhanced ab sofort auf PS5 erhältlich ist! The Persistence Enhanced wurde vollständig für die Hardware der nächsten Generation optimiert. Dazu zählen nicht nur das immersive haptische DualSense-Feedback und die adaptiven Trigger, sondern auch das Raytracing-Rendering und eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen. Heute möchten wir einen genaueren Blick darauf werfen, was euch in The Persistence Enhanced auf PS5 erwartet und wie die Next-Gen-Technologie euer Spielerlebnis an Bord des todgeweihten Weltraum-Kolonieschiffs, The Persistence, verbessern wird.

The Persistence hat seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2018– damals noch exklusiv für PS VR– eine unglaubliche Reise durchgemacht. Unser Team hier bei Firesprite hat fleißig daran gearbeitet, das Spiel letztes Jahr auch auf den flachen PS4-Bildschirm zu bringen und wir freuen uns wahnsinnig, The Persistence Enhanced nun als weiteres kostenloses Update für alle bisherigen Besitzer des Spiels anbieten zu können.

Die Enhanced Edition unseres Survival-Horror-Roguelites für PS5 umfasst einen dynamischen rasterisierten „Performance“-Modus in 4K und 60 Bildern pro Sekunden sowie einen „Quality“-Modus in 4K und 30 Bildern pro Sekunde, der dank Features wie Raytracing-Reflexionen und globaler Beleuchtung in Echtzeit die Atmosphäre und die Spannung an Bord des todgeweihten Raumschiffs auf ein neues Level hebt.

Die visuellen Updates sehen nicht nur umwerfend aus, sie wirken sich auch positiv auf das grundlegende Gameplay aus. Verbesserte Schatten, Reflexionen und Beleuchtung bieten euch Anhaltspunkte auf die Positionen der Kreaturen, die sich auf der Persistence breitgemacht haben, und warnen den Spieler in Kombination mit dem immersiven 3D-Audiosystem des Spiels vor potentiellen Gefahren in den düsteren Winkeln des Schiffs. Und falls sich eine eurer Begegnungen mit der Mutantenhorde mal als tödlich herausstellt, schlüpft ihr dank der blitzschnellen Ladezeiten auf PS5 schnell wieder in einen neuen Klonkörper und seid bereit für euren nächsten Spieldurchlauf.

Der DualSense-Controller verleiht eurem Spielerlebnis an Bord der Persistence eine völlig neue Dimension der Immersion. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger lassen euch sofort den Unterschied zwischen jeder Waffe spüren, die ihr im Spiel aufhebt.

Aber auch eure Nahkämpfe werden sich komplett neu anfühlen– von den Einschlägen gegnerischer Attacken bis hin zu dem Gefühl, wenn ihr ein Peacekeeper-Messer in das Fleisch der abscheulichen Kreaturen rammt und spürt, wie sie ums Überleben kämpfen.

The Persistence Enhanced bietet adaptives Trigger-Feedback für die zahlreichen Fernkampfwaffen im Spiel– darunter Sentinel, Valkyrie oder Greifhaken– und jede von ihnen erfordert unterschiedlich viel Druck auf den Trigger, um eure Angriffe zu meistern. Außerdem werdet ihr die Einschläge unterschiedlicher feindlicher Angriffe und die Vibration eures Schildes spüren, wenn es aktiviert wird, um Treffer abzufangen.

Das Update bietet zudem eine ganze Reihe weiterer Komfortverbesserungen. Aktualisierte Partikeleffekte und Optimierungen des HUD, UX und UI sowie Verbesserungen des Audio- und Kampfsystems machen diese Version zu einem fantastischen Erlebnis für neue Spieler und erfahrene Veteranen gleichermaßen.

The Persistence Enhanced ist jetzt erhältlich für PS5. Spieler, die das Spiel bereits auf PS4 besitzen, können sich über ein kostenloses Upgrade freuen.