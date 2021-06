PM: Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

EA präsentiert den neuen Ableger der beliebten Shooter-Serie. Battlefield 2042 erscheint später in diesem Jahr am 22. October und wird von Dice, Criterion, Dice LA, und EA Gothenburg entwickelt. Es erscheint sowohl auf PS4 als auch auf PS5 und setzt den ehrgeizigen Weg der Serie fort, modernste Technologie zu integrieren, um die Größe und Dichte der Sandboxes zu erhöhen. Gleichzeitig soll das das riesige Arsenal an Spielmodi und -mechaniken für die Spieler umgerüstet und erweitert werden. Es verfügt über eine der bisher größten Karten der Serie. Außerdem steht ihr der Unvorhersehbarkeit von Extremwettersystemen in Echtzeit entgegen, die die Front durchbrechen werden. Verbesserte Geländeverformung. Und auf PS5 sind sogar 128 Spielern pro Spiel möglich. Dies ist Dices proprietäre Spiele-Engine Frostbite, die völlig neue Muskeln spielen lässt, die in den letzten Jahren seit dem letzten Eintrag von Battlefield V erworben wurden.

Es markiert auch die Rückkehr des Franchises in die (nahe) Moderne. Die reale, aber fiktive Umgebung stellt ein „Was-wäre-wenn“-Szenario dar, in dem Gesellschaften angesichts gewaltsamer Klimaveränderungen und knapper werdender Ressourcen zusammenbrechen. Die dortigen staatenlosen Soldaten („No-Pat Specialists“) kämpfen nun im Namen der verbleibenden Supermächte um den Sieg. Das Setup ist nah genug an der aktuellen Zeit, um erkennbar zu sein. Trotzdem irgendwie auch weit genug in der Zukunft, um fortschrittliche Arsenale und destruktive Wettermuster einzubeziehen. Passend zum bevorstehenden 20-jährigen Jubiläum der Serie bietet EA eine Anspielung – unbeabsichtigt oder nicht – auf den Franchise-Starter Battlefield 1942.

Es gibt drei Spielsäulen – “Erfahrungen”- in 2042. Bisher haben nur zwei einen Namen. Heute konzentrieren wir uns auf All Out Warfare. Hazard Zone, so wie der mysteriöse, dritte Punkt – Entwickelt von Dice LA – werden später noch komplett enthüllt. Dice verstärkte Hazard Zone ist etwas ganz neues für das Franchise: Ein moderner Twist im Multiplayer. Das Studio betont nachdrücklich, dass es sich nicht um einen Battle Royale-Modus handelt.

Wie immer wird es eine Reihe von Fahrzeugen geben. Die Spieler haben Zugriff auf ein Call-In-Tablet, mit dem sie ein Landfahrzeug zu einer beliebigen Stelle auf der Karte anfordern können. Das kann tödlich enden, noch bevor ihr einsteigt: Man könnte einen Panzer ausfindig machen, um dann auf einer feindlichen Scharfschützenposition zu landen.

So, diese beiden sind All Out Warfare Modi. Conquest besteht aus zwei Teams, die sich auf einem riesigen Feld messen, dabei gibt es epische Zusammenstöße und Auseinandersetzungen, die sich in Teilen auf einer Karte austragen. Breakthrough lässt auch zwei Verfeindete Seiten an einem einzigen Ort fallen, ist aber deutlich geführter: Karten sind in Sektoren unterteilt, in denen es mehrere Eroberungspunkte gibt. Angreifende oder verteidigende Mannschaften müssen Punkte halten, um Sektoren zu wandeln und eine sich ständig bewegende Frontlinie zu ihren Gunsten zu verschieben. Ihr habt Lust, euch auf Neues einstellen und euch ausprobieren? Ihr könnt beide Modi mit KI-Teammitgliedern starten (Dice bestätigt, dass es so trotzdem zu eurem Gesamtfortschritt beiträgt).

Eine kurze Tour durch beide Spielmodi und einige der Karten demonstrieren den Ansatz von Dice, ein zufriedenstellendes Auf und Ab in Schlachten zu gestalten. Es gibt Schauplätze, die auf realen Umgebungen basieren – Wüstenstädte, Tankerplattformen, zerklüftete Berggipfel. Allein durch ihre geografische Lage gibt es verschiedene Methoden und Kampfansätze. Freut euch auf Kampfspaß mit Fahrzeugen und lasst es mit Nahkämpfen spannend werden. Oder mit allem dazwischen!

Kartenspezifische dynamische Ereignisse werden angeteasert – Sandstürme, die die Sicht einschränken, ein Weltraumraketenstart, zerstörerische Tornados. Letzteres lässt sich mit den neuen Wingsuits zum eigenen Vorteil nutzen. Wenn euer Specialist damit ausgestattet ist, könnt ihr den Wind reiten – achtet nur auf Trümmer und Fahrzeuge, die in den Sturm geraten sind. Eine gute Mischung aus spontanen Taktiken und sorgfältig durchdachten Strategien ist sinnvoll. Brücken senken oder anheben, Kräne absperren, Türen verwalten: Denkt nach und werdet euch der Umgebung bewusst.

Diese dynamischen Welt-Events finden auf euren Konsolen statt, auf der ihr spielt. Die PS4-Spielerzahl pro All Out Warfare-Match beträgt 64, und anschließend wurden die Karten von PlayStation 4 mit einem kleineren, fokussierteren Layout erstellt.

All Out Warfare erscheint mit sieben Karten. Ein kurzer Einblick:

Kaleidoscope [Sogdo, Südkorea] Das Stadtbild bietet dichte Straßen und Wolkenkratzer zum erkunden zu Fuß oder für einen Absprung mit dem Wingsuit. Hier macht sich ein Tornado bemerkbar, der die glitzernden Gebäude in den Schatten stellt.

Manifest [Brani Island, Singapor] Am für den Welthandel wichtigen Standort sind die Versorgungsleitungen gefährdet.

Orbital [Kourou, Französisch Guiana] Spieler kämpfen im Schatten einer hoch Weltraumrakete, die bis zum Start zählt.

Discarded [Alang, Indien] Kämpft euch durch und auf massiven Schiffsrümpfen und den umliegenden Kränen.

Renewal [Eastern Desert, Ägypten] Ringt um die Kontrolle über ein landwirtschaftliches Technologiezentrum in der ägyptischen Wüste.

Hourglass [Doha, Katar] Ein herannahender Sandsturm wird das Kriegsgeschehen im Herzen der Stadt verschieben.

Breakaway [Queen Maud Land, Antarktis] Von heißen Wüsten bis zu eisigen Landschaften: Öl und Gas sind die wichtigsten Ressourcen, um die hier gekämpft wird. Einfach mit einem Wingsuit auf den Berggipfeln starten und in Industriegebäude eintauchen.

Specialists sind andere Charaktertypen in Battlefield 2042. Jeder von ihnen hat einzigartige Speciality und Trait. Einer kann die Form eines Enterhakens haben (nur für Angriffstypen – um zu hochgelegenen Punkten zu gelangen), OV-P Recon Drone (das Zeichen der Recon – die gesteuert oder geparkt werden kann, um Ziele zu lokalisieren) oder S21 Syrette Pistol ( vom Support – Abfeuern von Gesundheitsfläschchen auf die, die sie brauchen). Diese passen gut zu Traits. Angriffstypen sind für ihre Wendigkeit bekannt, während ein Support Spezialist auch als Combat Surgeon fungiert und die Gesundheit eines Kameraden vollständig auffüllt.

Neben den besonderen Abilities, können Specialists mit jedem Loadout eurer Wahl ausgestattet werden, um euch mehr Freiraum zu bieten. Battlefield 2042 bietet 10 Specialists zum Launch.

Das Plus System (nicht gezeigt) lässt euch eure Waffe verändern, ohne die Augen vom Spielfeld nehmen zu müssen. Über einen Knopfdruck öffnet sich ein UI Menü über eurer Waffe, die euch zeigt, was ihr aktuell besitzt. Jedes segment des Plus-UI-Menüs ist einem speziellen Thema zugeordnet – Scopes, Barrel, Munitionstyp etc.

Wir marschieren auf die Vier-Monats-Marke vor dem Start zu und über die kommenden Wochen können wir nur spekulieren. Aber zwei Sachen gibt es zu sagen: Vor dem Start können Vorbesteller mit einer offenen Beta einen frühen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen (Details werden noch bekanntgegeben). Nach der Veröffentlichung verspricht das erste Jahr des Spiels vier Staffeln mit zahlreichen Inhalten, die vier neue Spezialisten und neue Orte mit sich bringen. Jede Saison wird durch einen neuen Battle Pass gekennzeichnet. EA bestätigt, dass neue Orte für alle Spieler zugänglich sein werden.

Das war viel für einen ersten Einblick. Aber es gibt noch so viel mehr! Freut euch auf mehr von Battlefield 2042 in naher Zukunft.