Battlefield 2042: Infos zu Modi, Maps und Release (+ Meinung Dennis)

Imposanter Trailer ohne Gameplay

Bekannte Spielmodi, neue Varianten

Zerstörbare Umgebungen, dynamische Maps

Kaleidoscope (Südkorea): Innenstadt mit Wolkenkratzern

Manifest (Singapur): Containerhafen am Wasser

Orbital (Französisch Guyana): Raketenabschussbasis

Discarded (Indien): Schiffswrack mit Kränen

Renewal (Ägypten): Technologiepark mit Wüste und Wiese

Hourglass (Qatar): Stadtzentrum mit Sandsturmgefahr

Breakaway (Antarktis): Berglandschaft mit Tälern

Spezialisten und Plus-System

Vor und nach dem Release

Meinung: Dennis Hilla Was habe ich eigentlich erwartet? Scheinbar etwas komplett Verkehrtes, denn auf einen In-Engine-Trailer ohne jegliche Gameplay-Szenen war ich sicherlich nicht vorbereitet. Gut, mittlerweile ist das Gang und Gäbe mit hübschen und bombastischen Videos den potenziellen Käufern den Mund wässrig zu machen und Gameplay wenn überhaupt Monate später nachzureichen. Immerhin in diesem Bereich scheint EA einigermaßen flott zu sein, bereits am 13. Juni 2021 sollen erste Spielszenen aus Battlefield 2042 gezeigt werden. Zumindest etwas. Aber ganz ehrlich: Bisher schaut mir das alles zu wenig nach wirklicher Zukunft aus. Klar, ein Battlefield 2142 mit Lasergewehren wäre wohl etwas sehr aus der Luft gegriffen aber bis auf ein paar vierbeinige Roboter war da nicht viel Futuristisches zu sehen.



Misstrauisch stimmt mich da aber doch, was man so im Playstation Blog lesen konnte. Noch größere Maps hätte ich für meinen Teil nicht gebraucht, für meinen Geschmack haben sich die Gefechte in Battlefield 5 teilweise schon zu sehr verstreut. Wenn dann noch kein Fahrzeug in der Nähe war, nachdem man neu gespawned ist, artete das nicht selten in minutenlanges Gelatsche aus. Hier will ich DICE einfach mal den Vertrauensvorschuss geben, dass sie das sinnvoll lösen. Wie auch die "dynamischen" Events, die garantiert an irgendein Skript oder Timer gekoppelt sind. Ist ja kein Problem, aber dann verkauft es nicht so, als wäre es eine große Neuerung. Call of Duty - Ghosts hatte auch schon dynamische Events, die letztlich aber eine kleine Mogelpackung waren.



Für mich steht und fällt meine Vorfreude auf Battlefield 2042 vor allem mit einem: Den zwei nicht genauer definierten Säulen des Spiels. Was sind die Hazard Zones? Was soll denn dieser geheimnisvolle Modus sein, der hinter verschlossenen Türen entwickelt wird?



Außerdem bin ich misstrauisch, was die bereits angekündigten vier Seasons samt neuer Maps und Spezialisten angeht – will EA nicht erstmal das Hauptspiel auf den Weg bringen und dann den Rest des Jahres durchplanen und wie man die Spieler am besten schröpfen kann? Denn im Playstation Blog heißt es explizit, dass alle neue SPEZIALISTEN jedem Spieler zur Verfügung stehen. Was mit den Maps ist? Nobody knows.



Wie versprochen haben EA und DICE heute den neuen Ableger der-Reihe vorgestellt und damit inoffiziell die E3 2021 eingeläutet. Zwar nie wie versprochen um 16:00 Uhr, zu dieser Zeit gab es nur etwas Vorgeplänkel, bevor dann ein Countdown startete. Wie dem auch sein, wie durch einen Leak schon bekannt war wird das Spiel auf den Namenhören, was auch gleich die Zeitperiode verrät: Angesiedelt ist der Shooter in der nicht allzu entfernten Zukunft. Ebenfalls nicht allzu weit entfernt ist der Release-Termin von Battlefield 2042: Bereits ab dem 22. Oktober 2021 könnt ihr in die Schlacht ziehen.Selbstverständlich gibt es auch einen Release-Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen finden könnt. Dieser ist weitestgehend futuristisch gehalten, passend zur gewählten Zeitepoche eben Allerdings sind bis auf ein paar Robotern und etwas moderner gestalteten Fahr- und Flugzeugen noch nicht allzu viele Zukunftselemente zu sehen. Auch auf Gameplay müsst ihr verzichten, es sind nur Renderszenen zu sehen. In den einzelnen Szenen wird ein Einsatztrupp in einer verschneiten Berglandschaft gezeigt, der nach einem Flugzeugabsturz ebenso in die Tiefe fällt. Danach folgt eine Blende in diverse Kampfszenen, beispielsweise in einer Großstadt und auch eine gewaltige Metallmauer wird angegriffen. Und auch bei Szenen in einem Containerhafen wird einiges an Action geboten.Battlefield-typisch sind viele Soldaten zu sehen und auch erste Fahrzeuge könnt ihr begutachten. Beispielsweise Luftkissenboote und Kettenfahrzeuge, die über einen zugefrorenen See rasen. Und auch die übliche spektakuläre Action darf nicht fehlen: Hubschrauber werden mit einem Quad zerstört, das von einem Hochhaus-Dach gefahren wird. Ein Kampfjet-Pilot schießt sich per Schleudersitz aus seinem Gerät und erledigt seinen Verfolger per Raketenwerfer. Und ein Tornado wütet durch eine Großstadt und saugt gnadenlos Soldaten, motorisierte Rikshas und mehr ein. Anscheinend könnt ihr euch aber auch mit Wingsuits aus dieser gefährlichen Situation retten. Unterlegt ist das Gezeigte mit Musik der KomponistentruppeIm Playstation Blog finden sich weitere Infos. Demnach werde das Gameplay von Battlefield 2042 auf drei Säulen beruhen: All Out Warfare, Hazard Zone und einem dritten, nicht näher benannten Modus. Hazard Zone soll ein risikoreicher, Squad-basierter Modus sein, DICE ist es aber wichtig zu betonen, dass es sich nicht um ein Battle Royale handelt.All Out Warfare wird aus zwei Modi bestehen: Der seit dem ersten Teil bekannte Conquest-Modus, bei dem zwei Teams Knotenpunkte auf der Karte einnehmen müssen, und Breakthrough. Auch diesen kennt man bereits aus beispielsweise. Zwei Teams müssen Ziele auf einer Karte erfüllen und sich so Stück für Stück vorarbeiten. Wenn ihr euch noch nicht traut, die Modi online anzugehen, könnt ihr auch mit KI-Kameraden trainieren – laut DICE soll der erzielte Fortschritt trotzdem angerechnet werden. In größeren Modi sind Gefechte mit bis zu 128 Spielern möglich, so die Entwickler.Auf den Maps sollt ihr nicht nur viel zerstören können, auch werden dynamische Events euch das Leben erschweren (oder zu eurem Vorteil nutzbar sein). Antreten müsst ihr beispielsweise in Wüstenstädten, Frachter-Wracks oder verschneiten Berggipfeln. Serientypisch müsst ihr eure Taktik je nach der Umgebung anpassen und von hitzigen Grabenkämpfen über Gefechte auf mehrere hundert Meter Entfernung wird wieder alles geboten.Die dynamischen Events auf den Maps haben laut DICE klare visuelle Indikatoren, ihr werdet also nie aus dem Nichts von einem Sandsturm oder Raketenstart überrascht. Je nach Ereignis soll euch beispielsweise der Wingsuit unter die Arme greifen oder ihr könnt kritische Zugangspunkte versperren oder herumstehende Kräne zu eurem Vorteil nutzen. Insgesamt wird es in All Out Warfare sieben Maps geben, auf Lastgen-Konsolen werden sie in kleineren Versionen spielbar sein, auf denen sich 64 statt 128 Spieler tummeln. Die Karten lauten wie folgt:Auch in Battlefield 2042 wird es wieder Spezialisten geben, die mit ihren eigenen Gadgets und Fähigkeiten aufwarten. So hat der Assault beispielsweise einen Greifhaken im Gepäck, der Recon kann eine Aufklärungsdrone nutzen und der Support kann mit seiner speziellen Pistole Heildarts verschießen. Unterstützt werden die Spezialitäten der Soldatenklassen durch diverse Boni, so kann der Support die Lebensenergie seiner Kumpels komplett heilen. Zum Launch wird es zehn Spezialisten geben.Mit dem Plus-System könnt ihr laut DICE eure Waffe im laufenden Gefecht weiter anpassen. Per Tastendruck tut sich ein Menü auf, das an eurem Schießprügel die einzelnen Teile markiert und aufzeigt, was ihr aktuell besitzt. So könnt ihr schnell und unkompliziert Visiere, Läufe, Munitionstypen und mehr austauschen.Wie bereits erwähnt dürft ihr als Vorbesteller schon früher in die Open Beta von Battlefield 2042 einsteigen. Wann genau das sein wird oder welchen Umfang die Testphase haben wird ist bisher nicht bekannt. Nach dem Release des Spiels planen EA und DICE den Shooter stetig zu erweitern. Für das erste Jahr werden vier Seasons voll Content versprochen, darunter vier neue Spezialisten und Schauplätze. Zugehörig zu jeder Season gibt es einen Battle Pass und laut EA sollen alle neuen Spezialisten jedem Spieler zur Verfügung stehen.