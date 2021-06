Prince of Persia: Remake von The Sands of Time erscheint erst 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Als Ubisoft im September 2020 Prince of Persia - The Sands of Time Remake ankündigte, schien der Release schon sehr nah: Im Januar 2021 sollte die Neuauflage des legendären Serienteils erscheinen, doch dann wurde der Titel mehrfach verschoben, zuletzt auf unbestimmte Zeit. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Prince of Persia bestätigte nun das Entwicklerteam, dass es in der Präsentation Ubisoft Forward während der E3 2021 keine Neuigkeiten zum Remake geben wird. Auch wird der Titel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

In der Nachricht heißt es:

Wir machen große Fortschritte, um das Spiel nächstes Jahr zu veröffentlichen. Aber wir sind jetzt noch nicht bereit, weitere Informationen zu teilen. Es wird ein Update geben, sobald wir bereit sind.

Prince of Persia - The Sand of Time markierte die Wiedergeburt der Reihe. Waren die ersten beiden Teile von Serienschöpfer Jordan Mechner 2D-Klassiker, wurde Prince of Persia 3D (bei dem Mechner vor allem als Berater mitwirkte) nur ein mittelmäßiges Spiel. Mit The Sands of Time jedoch fanden Prinzen-Papa Mechner als Writer sowie Designer und Game Director Patrice Desilets den richtigen Weg, die Serie als spaßiges 3D-Abenteuer neu aufzustellen – um nicht zu sagen 4D-Abenteuer, ist doch auch die Zeitdimension essenziell. Stürzt der Prinz bei einem verhunzten Wallrun zu Tode oder wird von Gegnern niedergemacht, rettet er sich, indem er mit dem titelgebenden magischen Sand die Zeit zurückdreht.