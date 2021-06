PM: Final Fantasy VII Remake Intergrade: 7 Tipps und Tricks für das Spielen als Yuffie Kisaragi (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In weniger als 24 Stunden erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade. Wir wissen, dass viele von euch den großen Tag nicht erwarten können. Ihr könnt nicht nur das Wunder von Final Fantasy VII Remake als erweitertes Abenteuer auf PlayStation®5 erleben, sondern in FF7R Episode Intermission auch zum ersten Mal als Yuffie Kisaragi spielen.

Ihr könnt wählen, ob ihr mit der ursprünglichen Geschichte von Cloud und seinen Gefährten beginnt oder direkt in das brandneue Abenteuer mit Yuffie eintaucht. Die Entscheidung liegt ganz allein bei euch. Wenn ihr plant, direkt in FF7R Episode Intermission einzutauchen, dann haben wir sieben (oder sollte es VII heißen?) Tipps und Tricks zusammengestellt, die euch bei der Vorbereitung eurer Strategie helfen, während ihr wartet!

Yuffies Wurfarm ist eine Macht, die man nicht unterschätzen sollte. Sie kann ihren übergroßen Shuriken weit werfen – nicht nur im Kampf, sondern auch in der Stadt.

Seht euch so oft wie möglich um, um Kisten zu entdecken, die Gegenstände enthalten könnten – man weiß nie, was sich in der Nähe so versteckt.

Yuffie hat ihr eigenes Elementar-Ninjutsu mit dem sie ihren Angriffen das Element Feuer, Eis, Blitz oder Wind verleihen kann. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf Elementar-Materia verlassen muss wie Cloud und seine Freunde.

Konzentriert euch stattdessen darauf, sie mit werterhöhender Materia und Fertigkeiten-Materia auszustatten, so dass sie im Kampf mehr Optionen hat. Wir bestehlen uns gerne mal selbst.

Durch Drücken von L2 aktiviert ihr die Synergie zwischen Yuffie und Sonon. Dadurch können sie sich für Spezialangriffe zusammentun und Gegner leichter ins Taumeln bringen. Außerdem sieht es einfach hammermäßig aus.

Wenn das zu schön klingt, um wahr zu sein … tja, dann habt ihr recht. Der Einsatz von Synergie verlangsamt die Regeneration eurer ATB-Anzeige auf Schneckentempo. Achtet also darauf, dass ihr eure Zeit in und außerhalb der Synergie maximiert.

Yuffies Ninjutsu ist unglaublich stark, aber sie ist nicht unverwundbar. Von einem starken Gegner oder einer Gruppe von Gegnern kann sie leicht überwältigt werden, wenn sie unvorsichtig ist.

Da ist es gut, dass sie nicht alleine ist. Sonon hat unter Yuffies Vater in Wutai trainiert und ist nicht nur ein erfahrener Krieger, er ist auch ziemlich kräftig gebaut. Setzt ihn also ein, um die Wut der Gegner auf ihn zu ziehen, wo immer ihr könnt.

Wir empfehlen, Sonon mit Provozieren-Materia auszurüsten, mit der er die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zieht und Yuffie ein wenig Luft verschafft. Ihr könnt ihm auch befehlen, im Kampf seine Incite-Fähigkeit (Aufstacheln) einzusetzen, mit der er die Aufmerksamkeit eines Gegners für drei Angriffe auf sich ziehen kann.

Seid aber immer auf der Hut – bei starken Gegnern ist sie nicht so effektiv.

In Fort Condor erhalten Fernkampfeinheiten einen Bonus gegen Verteidigungseinheiten, Verteidigungseinheiten erhalten einen Bonus gegen Vorhut-(Angriffs-)Einheiten und Vorhut-Einheiten erhalten einen Bonus gegen Fernkampfeinheiten. Achtet darauf, gegen was die Einheiten eures Gegners Schwächen haben, und baut eure Strategie entsprechend darauf auf.

Außerdem bestimmt das gewählte Brett über die Anzahl von ATB-Ladungen und Materia, die euch zur Verfügung stehen, also wählt eines, das eure eigenen Stärken ausspielt.

Neben der Haupthandlung gilt es, Nebenquests abzuschließen, die euch tolle Dinge bescheren!

Wenn ihr z. B. auf das Fort-Condor-Minispiel steht, erhaltet ihr durch das Abschließen der Questreihe „Happy Turtle“ (Glückliche Schildkröte) einige wirklich tolle Fort-Condor-Bretter und Einheiten (natürlich zu einem Preis).

Fort Condor kommt als taktisches Brettspiel zurück und seine Quest-Palette birgt ein paar echt nette Überraschungen!

Wenn ihr die Spieler der Stufe 1 besiegt, könnt ihr Spieler der Stufe 2 freischalten, und so weiter. In eurem Kampf gegen den Großmeister könnt ihr in Fort Condor gegen bekannte Gesichter spielen, wie zum Beispiel eure Jessie!

Also kämpft gegen alle, auf die ihr trefft!

Danke fürs Lesen. Ich hoffe, diese Tipps erweisen sich als hilfreich, wenn ihr am 10. Juni zurück nach Midgar kommt.

FF7R Episode Intermission ist in den neuen Ausgaben von Final Fantasy VII Remake Intergrade für PS5 enthalten.

Wer das kostenlose Update zur Verbesserung für Final Fantasy VII Remake auf PlayStation 5 herunterlädt, kann die neue Episode mit Yuffie namens FF7R Episode Intermission im PlayStation Store ab dem 10. Juni 2021 separat erwerben.

* Wer Final Fantasy VII Remake für PS4 physisch oder digital bereits besitzt und über ein PS5-System verfügt, kann das Update zur Verbesserung für PlayStation 5 kostenlos herunterladen. Bitte beachtet, dass die PS4-Version von Final Fantasy VII Remake für PlayStation Plus-Mitglieder nicht für das digitale Versions-Upgrade auf PS5 berechtigt ist. Dieses Update enthält nicht die neue Episode mit Yuffie. Die neue Episode mit Yuffie kann separat erworben werden. Um das kostenlose PS5-Update zur Verbesserung herunterzuladen, wird eine Internetverbindung benötigt. Wer allerdings die physische Version von Final Fantasy VII Remake für PS4 gekauft hat und die PS5 Digital Edition (das Modell ohne Laufwerk) besitzt, ist zum Download des Upgrades nicht berechtigt.