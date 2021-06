Battlefield: Reveal-Stream zeigt Countdown für 17 Uhr

Ein neues Schlachtfeld

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Geht es nach dem ersten und zweiten nun in der Serie in einen fiktiven dritten Weltkrieg? Was immer EA und Dice planen, der Ankündigungs-Livestream wird es verraten.

In wenigen Minuten werden Dice und Electronic Arts offiziell präsentieren, auf welches Schlachtfeld euch der neueste Teil der Multiplayer-Shooter-Reihe Battlefield diesmal locken soll.

Nach einem jüngsten Leak durch einen Dataminer auf EAs Shop-Plattform Origin sind vermutlich schon Details wie Veröffentlichungsdatum bekannt geworden, so soll das Spiel den Namen Battlefield 2042 tragen.