Edge of Eternity: Rollenspiel verlässt den Early Access

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Dezember 2018 startete das japanisch angehauchte Rollenspiel Edge of Eternity in die Early-Access-Phase. Dem vorangegangen war eine durchaus erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Wie die Entwickler von Midgar Studio nun bekannt gegeben haben, steht der Titel nun in seiner finalen Fassung zum Kauf und Download bereit. Preislich werden 29,99 Euro fällig, aktuell gibt es 15 Prozent Rabatt, wodurch ihr nur noch 25,49 Euro investieren müsst. Weiter gibt es eine Digital Deluxe Edition, die neben dem Spiel noch ein digitales Artbook, eine Weltkarte, ein digitales Poster und einen Teil des Soundtracks von Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles 2) und Cédric Menendez enthält.

In Edge of Eternity müsst ihr als Held Daryon die Welt Heryon vor einem unbekannten Bösewicht beschützen. Zu allem Unheil hat der Unhold auch noch eine fiese Seuche im Gepäck. Die Entwickler versprechen viele Bosskämpfe, NPCs und Nebenquests. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im unten eingebundenen Launch-Trailer verschaffen.