Playdate: Spezifikationen des Kurbel-Handhelds, Vorbestellungen ab Juli

In einem Video hat Panic, Publisher von Spielen wie Firewatch und Untitled Goose Game, seine geplante Handheld-Konsole Playdate im Detail vorgestellt. Das Gerät fällt insbesondere durch sein monochromes Display und die ausklappbare Kurbel an der rechten Seite auf. Eine Kurbel? Das ist weder ein Gag noch eine Notfall-Energieversorgung, sondern soll von Spielen als Eingabegerät genutzt werden können, etwa zum Antreiben eines Roboters.

Genannt wurden erstmals genaue technische Spezifikationen. Auch die ersten 21 Spiele sind nun auf der Website aufgeführt, womit drei noch ausstehen: Es sind nämlich 24 Spiele im Preis enthalten und über die ersten zwöf Wochen nach Release sollen jede Woche zwei zugänglich werden.

Außerdem hat Panic ein neues Spiel von Lucas Pope angekündigt, der 2018 das ganz in Schwarz-weiß gehaltene Return of the Obra Dinn veröffentlichte und davor für den dystopischen Indie-Hit Papers, Please verantwortlich war. Ab Juli wird es möglich sein, in den USA das Playdate zum Preis von 179 Dollar (ohne Steuern und Versand) vorzubestellen. Zunächst werden 20.000 Geräte produziert, in der Hoffnung damit die anfängliche Nachfrage zu decken.

Spezifikationen:

Akku soll 14 Tage im Stand-by mit Uhr durchhalten, aktiv acht Stunden

CPU: 180 MHz Cortex M7

SDK: LUA, C

Speicher: 16 MB RAM, 4 GB Flash

Bildschirm: 400x240 1-bit

Sound: Mono-Lautsprecher, Stereo-Kopfhöreranschluss, Mikrofon, Mikrofoneingang

Abmessungen: 76 x 74 x 9 mm

Verbindungen: WLAN (802.11bgn), Bluetooth

Steuerungsmöglichkeiten: D-Pad, A + B, Sleep, Menü-Tasten, 3-Achsen-Bewegungssteuerung, Kurbel

Lieferumfang: Playdate, USB-C -und USB-A-Kabel, Handbuch

Weiterhin wurde eine Docking-Station (an der das Playdate dann fast wie ein kleiner TV-Würfel aussieht) und eine magnetische Schutzhülle gezeigt. Jedes Playdate kann zum Devkit umgerüstet werden, was das Gerät auch für Hobbyentwickler interessant machen könnte. Dank einer kostenlosen Entwicklungsumgebung namens "playdate pulp", die komplett im Webbrowser funktioniert, sollen auch Programmieranfänger angesprochen werden. Allerdings wird diese erst nach Release der Konsole erscheinen.