PM: Stürzt euch in einen kosmischen Krieg in Fortnite Kapitel 2 – Saison 7: Invasion (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fortnite-Fans!

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt erfolgreich die Urzeit überlebt. Die Urzeitwesen, die die Insel zeitweise übernommen hatten, sind nun verschwunden. Doch leider bleibt uns keine Zeit zu feiern. Eine neue Bedrohung ist bereits hier – und diesmal kommt sie von oben.

Aliens haben die Insel in Kapitel 2 – Saison 7 infiltriert! Wir wissen nicht, was sie von uns wollen, aber wir werden ganz bestimmt nicht tatenlos herumsitzen, bis sie es uns verraten. Macht euch bereit für einen kosmischen Krieg! Unten findet ihr alle Infos, die ihr für den Kampf gegen diese außerirdische Bedrohung braucht.

Pünktlich zur Ankunft der Aliens ist Doktor Slone aus ihrem Labor gekommen und führt nun den Widerstand der selbsternannten Verteidiger der Insel an: der Imaginierte Orden (besser bekannt als „IO“).

Der IO hat sich offensichtlich gut auf diese Geschehnisse vorbereitet, denn er hat bereits fortschrittliche Technologien entwickelt, um dieser Invasion entgegenzutreten. Erkundet eure Umgebung mit dem Späh-Scanner, setzt euren Gegnern mit dem Impulsgewehr zu und schießt mit der beeindruckenden Railgun durch Hindernisse. Im Laufe der Saison werden noch weitere IO-Erfindungen enthüllt.

Natürlich sind auch die Aliens gut auf den Krieg vorbereitet. Aber keine Panik! Wenn ihr diese außerirdischen Technologien in die Finger bekommt, könnt ihr sie selbst gegen eure Gegner einsetzen! Ihr solltet euch unbedingt einen Kymera-Strahler schnappen: eine mächtige Waffe, die einen durchgehenden Strahl sengender Zerstörung verschießt. Die Forscher des IO sind davon überzeugt, dass auch die Aliens an weiteren technologischen Neuerungen arbeiten. Auch wenn wir noch nichts Genaueres wissen, wird vermutet, dass die Aliens eine Waffen haben, mit der selbst die schwersten Gegenstände mühelos bewegt werden können. Außerdem gibt es Berichte über ein Alien-Gerät, mit dem der Benutzer sich verkleiden kann.

Auf der Karte verstreut werdet ihr viele fliegende Untertassen am Himmel sehen. Versucht, diese bedrohlichen Untertassen abzuschießen, oder besser noch: Übernehmt selbst die Kontrolle über sie! In fliegenden Untertassen könnt ihr mit eurem Team über die Insel rasen, Gegner aus der Höhe abschießen und Gegenstände entführen, die nicht sicher befestigt sind.

Darüber hinaus sind die Schrauben und Muttern, die von den Untertassen erbeutet werden können, perfekt geeignet für die Herstellung mächtiger Waffen. Sammelt Schrauben und Muttern ein und baut damit aus einem beliebigen Sturmgewehr ein Salvensturmgewehr, aus einer beliebigen Maschinenpistole eine Schnellfeuer-Maschinenpistole oder aus einer beliebigen Schrotflinte eine Hebelschrotflinte! Schrauben und Muttern sind essentiell, wenn ihr diese zwischenzeitlich in den Tresor verbannten Waffen freischalten wollt!

Der Battle Pass dieser Saison fühlt sich vielleicht ein bisschen … außerirdisch an, denn das Freischalten von kosmetischen Gegenständen funktioniert diesmal anders als in den vorherigen Saisons. Beim neuen Battle Pass sind die kosmetischen Gegenstände nicht mehr an das Erreichen eines bestimmten Saisonlevels gebunden. Stattdessen erhaltet ihr beim Levelaufstieg Battle-Sterne. Mit euren Battle-Sternen könnt ihr dann Battle Pass-Belohnungen in der von euch gewünschten Reihenfolge einfordern! Je mehr Level und Belohnungen ihr verdient, desto mehr Seiten voller Belohnungen stehen euch zur Verfügung. Auf den meisten Seiten gibt es eine besondere Belohnung, die erst verfügbar wird, wenn ihr euch alle anderen Belohnungen auf der Seite geholt habt.

Vielleicht muss man selbst zum Alien werden, um die Aliens zu verstehen? Sobald ihr den Battle Pass für diese Saison erhalten habt, werdet ihr mit dem Outfit „Kymera“ belohnt. Kymera ist ein Alien, das ihr ganz nach euren Wünschen anpassen könnt! Um unterschiedliche Stile für Kymera zu erhalten, müsst ihr Alien-Artefakte sammeln. Diese findet ihr an Orten auf der Insel, die von der Invasion betroffen sind. Genau wie Battle-Sterne können Alien-Artefakte gegen mehr Anpassungsoptionen für Kymera eingetauscht werden. Probiert auf jeden Fall unterschiedliche Looks aus, denn es gibt über 800.000 mögliche Kombinationen von Kopfformen, Augenfarben, Hautmustern und noch vielem mehr. Viel Spaß beim Experimentieren!

Darüber hinaus findet ihr im Battle Pass von Kapitel 2 – Saison 7 Charaktere, die auf ihre ganz eigene Art außerirdisch oder außergewöhnlich sind:

Auch wenn wir unser Bestes getan haben, um euch vorzubereiten, erwarten euch im Verlauf dieses eskalierenden Kriegs noch einige Überraschungen. Wer weiß, wann ihr mit einer davon rechnen könnt … Bis dahin: Los geht’s, verteidigt eure Insel in Fortnite Kapitel 2– Saison 7: Invasion!