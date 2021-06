PM: PlayStation Store: Die Top-Downloads im Mai 2021 (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie Lady Dimitrescu selbst, ragt auch Resident Evil Village aus der Konkurrenz in den PlayStation Store-Charts im Mai hervor. Das Survival-Horror-Abenteuer nimmt nicht nur die Spitzenpositionen in den US- und EU-PS5-Charts ein, sondern auch die auf der EU-PS4-Liste.

Returnal, FIFA 21 und MLB The Show 21 haben auf PS5 allesamt beeindruckend abgeschnitten, während Rust Console Edition, Minecraft sowie Mass Effect Legendary Edition hohe Platzierungen auf PS4 erreicht haben. Beat Saber und Call of Duty: Warzone sind weiterhin die jeweiligen Spitzenreiter der PS VR- und Free-to-Play-Charts.

Unten findet ihr, wie immer, die vollständigen Charts. Teilt uns doch in den Kommentaren eure Einschätzungen für die Veröffentlichungen im Juni mit. Ich vermute ja, dass ein gewisser Lombax und ein Ex-SOLDAT um den ersten Platz wetteifern werden …