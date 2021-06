Kurze Zeit gratis: Fränkel spielt verrückt – Make Print Great Again!

Kostenlose Spaßgranate

Lachen, bis Dr. Mario kommt

Auf GamersGlobal sind die meisten Inhalte kostenfrei. Doch für viele unserer aufwändigen Formate benötigst du normalerweise ein Premium-Abo. Dazu zählen unter anderemmit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt oder die Kolumne von Michael Hengst ( Die Hengst-Chroniken ). Regelmäßig veröffentlichen wir eine Auswahl unserer Premium-Inhalte frei für alle, damit du dir ein Bild machen kannst, was GamersGlobal dir als Abonnent jeden Monat an zusätzlichen exklusiven Inhalten bietet.Bei Harald Fränkels monatlicher Kolumne ist der Name Programm. Bleibt nur eine Frage: Sind die von Harald beschriebenen Spiele schlicht total abgedreht, spielt Harald sie bewusst gegen den Strich oder lässt der ungewöhnliche Blick unseren Kolumnisten auf Games einfach alles urkomisch erscheinen? Egal, ob Harald das Fantasy-Spiel seiner Träume entwirft, den Realismusgrad vontestet oder absurde Tiersimulationen ausgräbt: Wer Lachfalten vermeiden möchte, muss einen großen Bogen um diese exklusive Kolumne machen.In Ausgabe 16 mit dem Titel "Make Print Great Again!" gräbt Harald die hochprofessionelle Wirtschaftssimulationaus, die hyperrealistisch den Alltag einer Spielemagazin-Redaktion spielbar macht. Sein Ziel: Alles in der sicheren Simulationsumgebung lernen, um GamersGlobal erfolgreich als gedrucktes Magazin an die Kioske zu bringen und die schwächelnde Magazinlandschaft zu retten! Warum seine Erstausgabe aus ganzen vier Seiten besteht und was sonst alles bei einem Heft schiefgehen kann, lest ihr am besten gleich selbst.Das war noch nicht alles, hier findest du weitere Kostproben unserer exklusiven Abo-Inhalte Mit Abo-Stufe "Premium" erhältst du Zugang zu allen Abo-exklusiven Formaten. GamersGlobal lebt vor allem von Abos. Als Abonnent genießt du daher nicht nur viele Vorteile, sondern trägst wesentlich dazu bei, dass die Redaktion weiter Inhalte produzieren kann und auch die Projekte unserer engagierten Community wie die Lesetipps , die Spiele-Checks oder die DU-Galerien weiter auf GamersGlobal eine Heimat finden. Alle Vorteile und Abo-Optionen findest du auf der Abo-Infoseite