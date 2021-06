Rainbow Six Extraction: Neuer Teil wird bei Ubisoft Forward gezeigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der E3 2019 hatte Ubisoft mit Rainbow Six Quarantine einen kooperativen Shooter vorgestellt. Als Dreierteam müsst ihr euch einer Horde Infizierter stellen und um euer Überleben kämpfen. Nun hat das Unternehmen nicht nur bekannt gegeben, dass bei der Ubisoft Forward-Präsentation am 12. Juni 2021 handfeste Infos und auch Spielszenen zu dem Titel gezeigt werden, auch einen finalen Namen hat das Spiel erhalten: Rainbow Six Extraction.

Passend zu der Umbenennung gibt es auch einen neuen Teaser-Trailer, der in Renderszenen zeigt, wie sich die Seuche in einem Labor ausbreitet. Ansehen könnt ihr euch das Video unterhalb dieser News.