PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX EXTRACTION WIRD IM ZUGE VON UBISOFT FORWARD ENTHÜLLT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 7. Juni 2021 - Ubisoft kündigte heute an, dass der nächste Teil der Rainbow Six®-Reihe, Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction, am 12. Juni um 21:00 Uhr im Zuge von Ubisoft Forward vollständig enthüllt wird.

Folgender Teaser bietet schon vorab einen ersten Einblick in die Welt von Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction:

Hier zudem eine Nachricht des Entwicklerteams:

