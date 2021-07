Letsplay-Crowdfunding: Resident Evil Village – Dennis im Gruseldorf

Crowdfunding mit Durchspiel-Garantie

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser Dennis hat schon oft bewiesen, dass ihm das Ableben in Serie nichts ausmacht. Und das Beste: Wenn dieses Crowdfunding finanziert wird, spielt Dennis das Grusel-Actionadventure garantiert durch!

In seinem Letsplay zu Sekiro - Shadows Die Twice hat Dennis seine Leidensfähigkeit schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch auch seine Nemesis-Videos beispielsweise zu Super Meat Boy Forever Ghosts 'n Goblins Resurrection und Crash Bandicoot 4 - It's About Time beweisen, dass sein Nervenkostüm hart wie Stahl ist. Vielleicht muss man also auf andere Weise versuchen, ihn zu brechen. Also hoffen wir auf eure Unterstützung, um ihn inan seine mentalen Grenzen zu bringen.Um euch die Volle-Hosen-Garantie geben zu können, wird Dennis dieses Letsplay blind bestreiten. Das heißt, er hat Resident Evil Village bisher keine Minute gespielt (bis auf die-Demo). Er ist sogar so weit gegangen, dass er die letzten Trailer ausgelassen hat und noch nicht einmal den Livestream von Kollege Hagen zur Schloss-Demo verfolgt hat, um möglichst unbefleckt in den Horror starten zu können.Um euch von den Grusel-Qualitäten des Spiels und den Windelfüll-Qualitäten von Dennis zu überzeugen, hat er sich für eine Folge 0 bereits vor die Kamera begeben. In der Pilotfolge muss Dennis erst einmal eine bittere Pille schlucken. Welche das ist, das müsst ihr schon selbst sehen. Und so verschlägt es ihn in das namensgebende Horror-Dorf, wo er direkt Bekanntschaft mit einigen lokalen, eher weniger charmanten Gestalten macht. So mangelt es nicht an Schreckmomenten in dieser Folge 0, die ihr direkt unter diesen Zeilen ansehen könnt.In Resident Evil Village verschlägt es euch in ein seltsames Dorf mit noch seltsameren Bewohnern. Euer Hauptcharakter Ethan Winters, der bereits ausbekannt ist, begibt sich hier auf die Suche nach seiner Tochter. In dem Örtchen irgendwo in Rumänien geht es nicht mit rechten Dingen zu und auch das geheimnisvolle Schloss Dimitrescu und seine gleichnamige Hausherrin haben ihre ganz eigenen schrecklichen Eigenarten.Für dieses Letsplay verfolgen wir einen etwas anderen Ansatz. Anstatt Mini-Staffeln zu finanzieren sorgen eure Beiträge dafür, dass Dennis Resident Evil Village durchspielt. Daher haben wir keine Zwischenziele, werden 2.500 Euro erreicht wird das Spiel in jedem Fall beendet. Die Anzahl der Folgen richtet sich dementsprechend danach, wie lange Dennis braucht. Pro Woche werden zwei neue Episoden erscheinen, nach aktueller Planung am Dienstag und Donnerstag.Zögert also nicht, um ihm den Urlaubstrip zu ermöglichen! Wie üblich geht ihr kein Risiko ein: Sollte das Mindest-Crowdfundingziel bis zum Stichtag in einer Woche, am 13. Juli 2021 um 23:59 Uhr, nicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück (und die bereits erhaltenen Crowdfunding-Medaillen verschwinden wieder).