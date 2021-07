Letsplay-Crowdfunding: Dennis spielt RE Village, ihr werdet zum NPC

Crowdfunding mit Durchspiel-Garantie

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser Wenn dieses Crowdfunding mit Dennis finanziert wird, spielt er das Horror-Spiel garantiert durch! Als Spender habt ihr die Chance auf namentliche Erwähnung und eine Stelle als Ingame-Charakter.

Resident Evil Village ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Werdet zum Dorf-Bewohner

Neu: Durchspiel-Garantie

In seinem Letsplay zu Sekiro - Shadows Die Twice hat Dennis seine Leidensfähigkeit schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch auch seine Nemesis-Videos beispielsweise zu Super Meat Boy Forever Ghosts 'n Goblins Resurrection und Crash Bandicoot 4 - It's About Time beweisen, dass sein Nervenkostüm hart wie Stahl ist. Vielleicht muss man also auf andere Weise versuchen, ihn zu brechen. Also hoffen wir auf eure Unterstützung, um ihn inan seine mentalen Grenzen zu bringen.Um euch die Volle-Hosen-Garantie geben zu können, wird Dennis dieses Letsplay blind bestreiten. Das heißt, er hat Resident Evil Village bisher keine Minute gespielt (bis auf die-Demo). Er ist sogar so weit gegangen, dass er die letzten Trailer ausgelassen hat und noch nicht einmal den Livestream von Kollege Hagen zur Schloss-Demo verfolgt hat, um möglichst unbefleckt in den Horror starten zu können.Um euch von den Grusel-Qualitäten des Spiels und den Windelfüll-Qualitäten von Dennis zu überzeugen, hat er sich für eine Folge 0 bereits vor die Kamera begeben. In der Pilotfolge muss Dennis erst einmal eine bittere Pille schlucken. Welche das ist, das müsst ihr schon selbst sehen. Und so verschlägt es ihn in das namensgebende Horror-Dorf, wo er direkt Bekanntschaft mit einigen lokalen, eher weniger charmanten Gestalten macht. So mangelt es nicht an Schreckmomenten in dieser Folge 0, die ihr direkt unter diesen Zeilen ansehen könnt.In Resident Evil Village verschlägt es euch in ein seltsames Dorf mit noch seltsameren Bewohnern. Euer Hauptcharakter Ethan Winters, der bereits ausbekannt ist, begibt sich hier auf die Suche nach seiner Tochter. In dem Örtchen irgendwo in Rumänien geht es nicht mit rechten Dingen zu und auch das geheimnisvolle Schloss Dimitrescu und seine gleichnamige Hausherrin haben ihre ganz eigenen schrecklichen Eigenarten.Alle Spender haben die Chance, aktiv in das Letsplay eingebunden zu werden: Jede Folge wird sich Dennis einen Namen aus den Unterstützern herauspicken. Für die gesamte Episode werden die Standard-Gegner auf diesen Namen hören, ihr könnt unserem tapferen Dorf-Touristen das Leben also wirklich schwer machen.Die Top-Spender werden hingegen (mehr oder weniger) dauerhaft eingebunden. So erhält der Unterstützer, von dem die größte Summe zur Realisierung des Letsplays beigetragen wurde, bei jedem Ableben von Dennis einen persönlichen Gruß. Der Zweitplatzierte hingegen wird zum erklärten Ziel unseres Spiels, denn wir werden Ethans gesuchtes Kind nach ihm oder ihr benennen. Weiter werden wichtige NPCs im Spiel in absteigender Reihenfolge mit den Namen der Top-Spender angesprochen. Lady Dimitrescu wird aber weiterhin ihren regulären Namen tragen. Aber wer will nicht der Händler sein, der Dennis wichtige Utensilien für die Reise verkauft oder der alte Mann, der eine Salve auf ihn abfeuert?Außerdem haben einige von euch in harten Verhandlungen eine Kleiderordnung für das Letsplay ausgehandelt: Dennis wird in jeder zukünftigen Folge im Hawaii-Hemd vor der Kamera sitzen, um den dunklen Stil des Spiels zu kontern.Für dieses Letsplay verfolgen wir einen etwas anderen Ansatz. Da Resident Evil Village sowieso nicht das längste Spiel ist (wir gehen von etwa 13 bis 15 Stunden aus), gleichzeitig aber großen Wert auf die Story legt, gibt es beim Crowdfunding keinerlei Zwischenziele, Staffeln oder ähnliches. Vielmehr habt ihr die Gewissheit: Wenn das Crowdfunding erfolgreich ist und 2.500 Euro erreicht, wird Dennis das Spiel in jedem Fall beenden. Die Anzahl der Folgen richtet sich dementsprechend danach, wie lange Dennis braucht (wir gehen von ca. 20 bis 25 Folgen zu je 30 bis maximal 45 Minuten aus). Pro Woche werden drei neue Episoden erscheinen, und zwar immerundZögert also nicht, Dennis den Urlaubstrip zu ermöglichen! Wie üblich geht ihr kein Risiko ein: Sollte das Mindest-Crowdfundingziel bis zum Stichtag amnicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück (und die bereits erhaltenen Crowdfunding-Medaillen verschwinden wieder).