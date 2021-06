PM: Action, Adventure, Survival-Horror: 6 kommende Top-Games für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freut ihr euch auch schon so sehr auf das PS5-exklusive Action-Abenteuer Ratchet & Clank: Rift Apart wie wir? Die neuen und garantiert wieder völlig irren Abenteuer des Lombax aus der Polaris-Galaxie und seinen Freunden erscheinen bereits am 11. Juni 2021.

Jede Menge weitere Spielehits folgen noch im zweiten Halbjahr und wir haben euch eine Auswahl spannender Titel für PS4 und PS5 herausgesucht, die für 2021 bereits fest angekündigt sind. Wobei es natürlich immer noch kurzfristig zu Verschiebungen kommen kann, aber nach heutigem Stand habt ihr die Wahl zwischen Action, Adventure, Mystery-Thriller, Shooter oder knallhartem Survival-Horror. Ist etwas für euch dabei, auf das ihr richtig gespannt seid? Verratet uns eure „Most Wanted“-Games in den Kommentaren.

Die junge Kena hat eigentlich eine sehr schöne und berührende Aufgabe: Sie ist eine Geisterkundige und Seelenführerin mit magischen Fähigkeiten, die Verstorbenen dabei hilft, ihren Weg von der physischen Welt in die Geisterwelt zu finden. Auf ihrer Suche nach dem mystischen Bergschrein stößt sie auf ein verlassenes Dorf, in dem vor hunderten Jahren ein schreckliches Ereignis die Bewohner dahingerafft hat. Die Seelen der Toten haben nie ihre Ruhe gefunden und wandern nun in den dichten Wäldern rund um das Dorf umher.

Jetzt ist es an der Zeit, euch als Geisterkundiger zu beweisen, das Geheimnis des Dorfes zu lüften und einen Weg für die Unruhegeister in die Geisterwelt zu finden. Das märchenhafte Kena: Bridge of Spirits zeigt sich dabei als echtes Action-Adventure, in dem ihr euch mit eurem vielfach einsetzbaren Kampfstab gegen die Fäulnis zur Wehr setzt und in kurzen, aber immer knackigen, Kämpfen einiges an Geschick am Controller beweisen sollt. Ein weitere wichtiger Aspekt ist die Erkundung der traumhaft schön gestatteten Fantasy-Welt, bei der euch die Rot, kleine ängstliche Wesen, hilfreich zur Seite stehen.

Genre: Action-Adventure, RPG

Entwickler / Publisher: Ember LabGeplante

Veröffentlichung: 24. August 2021

Der kommende Ableger der erfolgreichen Life Is Strange-Reihe entsteht wieder bei den amerikanischen Entwicklern von Deck Nine, die bereits 2017 für das Prequel Life is Strange: Before the Storm verantwortlich waren. Diesmal dreht sich in Life is Strange: True Colors die gewohnt mystisch gehaltene Story um Alex Chen, eine ganz besondere junge Frau mit einer traumatischen Kindheit, die bei einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Sie verfügt über empathische Fähigkeiten, die es ihr erlauben, die Gefühle von Menschen nicht nur genau zu erkennen, sondern diese auch zu manipulieren.

Von dieser Fähigkeit macht ihr ausgiebig Gebrauch, wenn ihr den Tod eures Bruders Gabe untersucht, den ihr nach acht Jahren das erste Mal wieder treffen wolltet, dieser aber bei einem seltsamen Unfall zu Tode kommt. Macht euch auf eine spannende Geschichte gefasst, bei der ihr die fiktionale Stadt Haven Springs erkundet, mit den Menschen redet und dank eurer Gabe einer ganzen Reihe düsterer Geheimnisse auf die Spur kommt. Klasse: Wenn ihr die Gefühle der Mitmenschen auslest, dann werden deren Emotionen in Form einer farbigen Aura dargestellt.

Genre: Abenteuer, Mystery

Entwickler / Publisher: Deck Nine / Square Enix

Geplante Veröffentlichung: 10. September 2021

Wir können uns noch sehr gut erinnern, wie wir mit Begeisterung wahnwitzige Rennbahnen aufgebaut und unsere schicken Hot Wheels-Autos in einem irren Tempo über enge Kurven und Loopings gejagt haben. Auch wenn die meisten Modelle mittlerweile in irgendwelchen Kisten lagern oder gänzlich verschwunden sind, der Kindheitstraum von einer kompletten Sammlung und der Spaß mit Freunden beim rasanten Wettstreit lässt sich aber noch erfüllen. Möglich machen das die Rennspiel-affinen Entwickler von Milestone, die seit bald 25 Jahren regelmäßig mit Serien wie MotoGP, Ride oder Monster Energy Supercross für einen Geschwindigkeitsrausch sorgen.

Ende September erscheint mit Hot Wheels Unleashed ein üppiger Baukasten für Modellauto-Strecken, bei dem ihr nach Lust und Laune aus virtuellen Streckenteilen die absurdesten Kombinationen bastelt oder auf fertige Bahnen zurückgreift. Mit dabei sind nicht nur gut 60 originalgetreue Nachbildungen von Hot Wheels-Fahrzeugen, sondern auch die Action-Elemente. So lässt sich eure Streckenkreation unter anderem mit einem feuerspeienden Drachen oder Robo-Haien garnieren. Ein absoluter Fun-Racer mit riesigem Nostalgiebonus, der euch Multiplayer-Rennen ermöglicht, aber auch Splitscreen für lokale Couch-Duelle bietet.

Genre: Rennspiel

Entwickler / Publisher: Milestone

Geplante Veröffentlichung: 30. September 2021

Das Indie-Studio Neostream Interactive hat bereits 2015 auf Kickstarter über 5000 Unterstützer gefunden, die sich an der Entwicklung von Little Devil Inside beteiligten. Im Juli soll jetzt der ungewöhnliche Genre-Mix aus Action, Erkundung, Rollenspiel sowie Roguelike- und Survival-Elementen für PS4 und PS5 erscheinen. Je nach eurer Vorliebe bestreitet ihr die Monsterjagd alleine oder kooperativ mit Freunden. Was genau ist Little Devil Inside? Kurz gesagt, eine Art Mini Monster-Hunter.

Ausführlicher beschrieben: Ihr übernehmt die Rolle des Schwertkämpfers Billy, der von den Forschern Vincent und Dr. Oliver angeheuert wird. Als Team durchstreift ihr eine optisch fantasievoll gestaltete, oft surrealistisch anmutende, Spielwelt auf der Suche nach Monstern und übernatürlichen Kreaturen. Euer Ziel ist es, eine umfassende Enzyklopädie der Fabelwesen in dieser Welt zu erstellen. Neben dem innovativen Art-Style und cleverem Mix aus unterschiedlichen Genreelementen, erwarten euch neben dem herausfordernden Monstermetzeln auch ruhige Passagen, wenn ihr zwischen den Expeditionen eurem Privatleben nachgeht.

Genre: Action-Adventure, RPG

Entwickler / Publisher: Neostream Interactive

Geplante Veröffentlichung: Juli 2021

Was machen die Turtle Rock Studios eigentlich? Nach dem eher unrühmlichen Ende des asynchronen Multiplayer-Shooters Evolve, widmeten sich amerikanischen Entwickler einige Jahre VR-Spielen für Oculus. Jetzt sind die Left 4 Dead-Macher mit einem brachialen Koop-Zombie-Shooter zurück und wir freuen uns schon so richtig auf Back 4 Blood, das Anfang Oktober für PS4 und PS5 erscheint. Ein paar Worte zur Handlung: Ein Parasit sorgt für den Ausbruch einer weltweiten Verseuchung, die Menschen infiziert und in sogenannte „Ridden“ verwandelt, die sich auf die wenigen Überlebenden stürzen. Die wissen sich aber zu wehren und eine Gruppe von „Cleaners“ macht sich auf, die Zombieart auszurotten.

Natürlich schlüpft ich in die Rolle eines Cleaners, wählt eine Spielfigur mit unterschiedlichen Fähigkeiten wie Walker, Evangelo, Doc, Karlee oder Mom und macht euch gemeinsam mit drei Freunden auf eine kooperative Kampagne, die einiges an Blood and Gore zu bieten hat. Wenn ihr lieber gegen Mitspieler antreten möchtet, dann steht ein PvP-Modus für acht Spieler zur Verfügung. Neben brachialen Geballer und taktisch cleveren Schachzügen gegen eine Übermacht an Infizierten, hat Back 4 Blood noch eine spielmechanische Besonderheit zu bieten. Vor Beginn eines Levels wird ein Kartendeck genutzt, um die Spielerwerte zu bestimmen. Also darf auch noch fleißig gesammelt werden.

Genre: Shooter,Survival-Horror

Entwickler / Publisher: Turtle Rock Studios / Warner

Geplante Veröffentlichung: 08. Oktober 2021

Die Grusel-Spezialisten von Supermassive Games liefern nach Man of Medan und Little Hope voraussichtlich noch in diesem Jahr den nächsten Teil der The Dark Pictures Anthology ab. Erneut ein interaktiver Horrorfilm zum Mitfiebern, bei dem ihr maßgeblich mit euren Aktionen das Schicksal der Protagonisten bestimmt, die sich laufend in Lebensgefahr befinden und ohne eure tatkräftige Hilfe die tödlichen Situationen kaum überleben dürften. In House of Ashes feiert ihr aber keine Slasher-Klischees ab oder müsst strunzdumm agierenden Teenagern bei ihrem Selbstmord auf Raten zuschauen, sondern bekommt eine ganz andere Art an Story geboten.

Schauplatz ist der Irakkrieg im Jahr 2003: Ihr begleitet eine Gruppe amerikanischer Soldaten bei ihrem Auftrag ein Chemiewaffenlager zu suchen und zu zerstören. Während eines Feuergefechts wird der Trupp urplötzlich von der Erde verschluckt und findet sich in einer unterirdischen Tempelanlage wieder. Schnell finden die Mannen heraus, dass im Dunkeln gefährliche Kreaturen lauern, die Jagd auf sie machen. Filmreif inszeniert, schleicht ihr euch durch enge, dunkle Gänge und in den Schatten könnte jederzeit der Tod auf euch warten. Nur mit den richtigen Entscheidungen und flinken Fingern bei den Quicktime-Aktivitäten lassen sich die Protagonisten retten. Oder eben auch nicht. Wer überlebt und wer stirbt, das hängt jetzt allein von euch ab.

Genre: Horror, Abenteuer

Entwickler / Publisher: Supermassive Games / Bandai Namco

Geplante Veröffentlichung: 2021

