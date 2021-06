Anda Seat T-Pro 2: Gaming Chair mit 4D-Armlehnen im Praxistest

Teaser Bereits seit 2016 fertigt Anda Seat Stühle, die sich primär an Spieler richten. Der T-Pro 2 überzeugt in Bereichen wie Sitzkomfort und Funktionen – zu klein solltet ihr allerdings nicht sein.

Bürostühlen, die sich vornehmlich an Videospieler richten, wird gerne nachgesagt, dass sie wie Rennsitze aussehen. Vermutlich kommt diese Designentscheidung aus dem Wunsch heraus, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Im Fall des kanadischen Unternehmens Anda Seat gibt es aber noch eine andere Erklärung: Die Firma hat bei ihrer Gründung im Jahr 2007 tatsächlich Sitze für Rennwagen produziert, bevor sie 2013 Herstellern von Gaming-Stühlen unter die Arme griff und 2016 schließlich selbst in das Segment einstieg.Mit demhat Anda Seat nun einen neuen Stuhl in ihr Hochklasse-Segment aufgenommen, der durch zahlreiche Funktionen und eine vergleichsweise geradlinige Optik zum Kauf animieren will. Doch ein Neupreis von etwa 500 Euro will gerechtfertigt sein. Ich hatte die Möglichkeit, den T-Pro 2 in der Farbe Blau einige Zeit lang zu testen und habe mir die 4D-Armlehnen, Wippfunktion und Lordosestütze genauer angesehen. Ich werde an passenden Stellen auch Vergleiche zumvon Interstuhl ziehen, der seit einigen Monaten meinen vier Buchstaben ein Zuhause ist und sich in der selben Preisklasse befindet.