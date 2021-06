PM: Terra Nil: Devolver setzt im “Reverse City Builder” für den PC auf ökologischen Rückbau – Demo erscheint am 16. Juni (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alles abreißen und neu anfangen – in Terra Nil

Die Öko-Kriegerinnen und -Krieger von Free Lives (Broforce) und der Recycling-Publisher Devolver Digital haben angekündigt, dass Terra Nil, ein Reverse-City-Builder über die Wiederherstellung von Ökosystemen, an einem fernen, noch nicht festgelegten Zeitpunkt in der postapokalyptischen Zukunft erscheinen wird. Umweltbewusste Spielerinnen und Spieler können in einer brandneuen Terra Nil-Demo, die ab dem 16. Juni 2021 als Teil des Steam Next-Festes verfügbar sein wird, sofort damit beginnen, den Planeten in seiner natürlichen Pracht wiederherzustellen.

Terra Nil stellt Spieler und Spielerinnen vor die Aufgabe, die globale Umwelt zu verjüngen. Die Spielausrichtug mit offenem Ende durchläuft dabei mehrere Stufen der Wiederherstellung, einschließlich der Kultivierung der Artenvielfalt, der Rettung des Klimas und sogar des Recyclings der Gebäude, die benutzt wurden, um überhaupt dorthin zu gelangen. So durchquert man den Planeten und restauriert verschiedene geografische Regionen, jede mit ganz eigenen einzigartigen Herausforderungen und spezifischer Flora und Fauna.

Navigiert über weitläufige, prozedural generierte Karten mit üppigen, handgemalten Umgebungen, in denen sich alles (außer den Felsen) bewegt und atmet. Stellt das Klima der Welt wieder her: mit einzigartigen Wettermustern für verschiedene Regionen, einem wunderschönen meditativ-reaktiven Soundtrack und einer passenden Audiopalette.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf terranil.com