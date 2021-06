Koch Media: Was zeigt der Publisher am 11. Juni?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Koch Media zeigt am kommenden Freitag, dem 11. Juni, ab 21 Uhr seinen "Prime Time Game Stream" im Rahmen des Summer Games Fest 2021. Zum Portfolio des Publishers und des zugehörigen Labels Deep Silver gehören Studios wie 4A Games, Warhorse oder Volition.

Deep Silver hat in einem kürzlich veröffentlichten Tweet klar gestellt, welche Spiele im Koch-Media-Stream nicht(!) gezeigt oder neu angekündigt werden. Demnach werden bei der Präsentation (und auch bei irgendeiner anderen Veranstaltung rund um die E3 2021) keine neuen Informationen zu Dead Island, Saints Row, Metro oder TimeSplitters bekannt gegeben.

Allerdings wird unter der URL weknowsomethingyoudontknow.com bereits seit Tagen ununterbrochen gestreamt, um den Hype um eine bevorstehende Ankündigung anzufachen. In dem Stream zu sehen sind ein Computertisch und ein Regal in einem Kellerraum. Jeden Tag gegen 12 Uhr mittags wird dem "Setting" ein Gegenstand hinzugefügt, der als Hinweis auf das mysteriöse, unangekündigte Spiel dienen soll. Bislang wurden folgende Objekte ergänzt:

Krone

Kristall

Sarg

Schweizer Messer

Streitkolben

Mini-Pyramide

Es darf also fleißig gerätselt werden, was am kommenden Freitag der Öffentlichkeit präsentiert wird. Laut Koch Media ist es auf jeden Fall nicht "irgendeine große Ankündigung, sondern die große Ankündigung".