Blood Bowl 3: Closed Beta zum Fantasy-Sportspiel gestartet

Entwickler Cyanide Studio und Publisher Bigben Interactive haben die Closed Beta ihres blutigen Fantasy-Sportspiels Blood Bowl 3 gestartet. Bis zum 13. Juni 2021 könnt ihr in 1-gegen-1-Matches eure Kräfte mit anderen Spielern messen. Die Partien dürft ihr entweder lokal oder online bestreiten. Als Fraktionen stehen die Schwarzorks, der Reichsadel und die Elfenunion zur Auswahl. Im fertigen Spiel wird es zwölf Teams geben, mit jeweils eigenen Cheerleadern, Spielmodi und einem eigenen Stadion.

Wenn ihr eine Chance auf Teilnahme an der Closed Beta haben wollt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage registrieren. Beachten müsst ihr dabei, dass die Testphase nur auf PC via Steam zur Verfügung steht. Im September 2021 soll schließlich der Early Access von Blood Bowl 3 auf PC starten, der finale Release wird laut aktuellem Fahrplan im Februar 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch geplant.