Montagmorgen-Podcast #398

Teaser Mittlerweile sind wir ganz offiziell in der Mitte des Jahres angekommen. Zeit also, um Verpasstes nachzuholen. Außerdem steht eine nicht unwichtige Messe auf dem Plan, wie Hagen und Dennis merken.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Juni zeigt sich aktuell nur bedingt von seiner besten Seite. Wirklich Sommer ist nicht zu verspüren, dafür aber nasses Klima. Doch Hagen und Dennis bringen euch den Sonnenschein, schick verpackt im gängigen Gehörgangs-Format. Während sie in der Wochenend-Rückschau demonstrieren, wie schlecht sie im Namedropping sind, haben sie natürlich noch eine Vorschau auf die Woche für euch in petto. Doch damit nicht genug der Späße, ihr dürft euch über exklusive Einblicke in das Leben im bayrischen Hinterland freuen. Denn nur hier kann es passieren, dass eure Nahrungsmittellieferung an einer gar unerwarteten Stelle erfolgt. Oder?