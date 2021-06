PC

Bereits in den ersten Missionen in der Arktis kommen die neuen Lufteinheiten zum Einsatz.

Erst arktische Kälte, dann heiße Gemüter

Captain Mason und die Prinzessin kämpfen nicht nur für die Freiheit Arabiens, sondern auch mit ihrer Verwandtschaft.

Abgehoben: Luftkampf und neue Einheiten

Der Flugzeugträger schickt kleine Bomber gegen Bodenziele und wehrt sich mit Kanonen.

Im Lauf der Story schließen sich euch neben arabischen Einheiten auch Helden aus Saxonia und Polonia an.

Fazit

Echtzeit-Strategie (DLC)

Für Anfänger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler (Koop-Kampagne und PvP)

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Toll inszenierte Erweiterung des Hauptspiels mit bombastischen Schlachten, jetzt auch in der Luft.

Im Herbst 2020 machte sich der deutsche Entwickler King Art auf, das Strategiegenre zu erobern. Der Versuch war sehr erfolgreich, denn ihr Echtzeitstrategie-Debüt Iron Harvest fand nicht nur bei GamersGlobal (im Test, Note: 8.5) großen Anklang. Nach dem kleinen DLCist jetzt mitdie erste große Erweiterung erschienen. Mit Usonia wird eine neue Fraktion nebst umfangreicher Kampagne eingeführt. Zu den neuen Einheiten gehört auch erstmals eine Luftwaffe. Viel Spaß mit dem Durchgespielt-Check!Die Story von Operation Eagle schließt an die Ereignisse des Großen Krieges des Hauptspiels an. Protagonist ist der Bilderbuchamerikaner Captain Mason. Während der designierte Präsidentschaftskandidat für Freiheit und Kameradschaft eintritt, ist sein Vater, der Admiral von Usonia, eng mit der Ölindustrie verbandelt. Als Rusviet amerikanische Ölinteressen in der zu Rusviet gehörenden Arktis gefährdet, schickt der Admiral seinen Sohn in die Schlacht. Der Großteil der Kampagne spielt dann aber in der Wüste Arabiens. Der Captain soll in einer militärischen Kommandoaktion den König, gleichzeitig der Onkel der für die Freiheit kämpfenden Prinzessin Sita Al-Hadid, überzeugen, sich mit Usonia zusammenzutun. Nach der Bitte um Intervention soll Saxonia vertrieben, eine neue Ära amerikanischer Interventionspolitik eingeläutet und das arabische Öl für kommende Konflikte gesichert werden. Auch ein Pressevertreter wird mitgeschickt, um für die richtige Stimmung an der Heimatfront zu sorgen.Es entfaltet sich ein erwachsener Plot um Vertrauen, Freiheit und knallharte Interessenspolitik. In den Gefechten könnt ihr auch auf arabische Einheiten wie die scharf schießende Prinzessin, Kamelreiter und Assassinen setzen. Die Geschichte wird toll inszeniert, sowohl in Zwischensequenzen als auch in Ingame-Sequenzen.An der grundsätzlichen Spielmechanik ändert sich im Vergleich zum Hauptspiel nichts. Das bewährte Stein-Schere-Prinzip der Einheiten wird jetzt aber um Lufteinheiten erweitert. Ein Transporthelikopter, ein fliegendes MG-Motorrad und ein Kanonenboot stehen allen Fraktionen zur Verfügung. Usonia punktet zusätzlich mit Raketen feuernden Flugschiffen und einem fliegenden Flugzeugträger an der Stahlfront.In den Landkämpfen setzt Usonia auf neue Mechs: Ein kleiner Anti-Infanterie- und -Air-Mech mit Maschinengewehren hat bei mir praktisch die Infanterie ersetzt. Mit der Hornet gibt es eine flache Artillerie, die sich, wenn sie nicht aufgebaut ist, tarnen kann. Diese mobile Stealth-Artillerie habe ich stets beim Vorrücken genutzt, um zum Beispiel einzelne Geschütze oder schwere MG mit einem Schuss auszuschalten oder, mit etwas Geduld, Bunker und FLAK-Türme wegzubomben. In der ausgebauten Werkstatt steht euch ein mittelschwerer Mech zur Verfügung, der sowohl mit einem Maschinengewehr als auch Raketen um sich feuert. Den habe ich aufgrund seiner Langsamkeit gerne in kleinen Stückzahlen im späteren Straßenkampf oder bei der Basisverteidigung verwendet. Schließlich gibt es dort auch noch einen Nahkampfmech mit mächtig Wumms gegen Bodeneinheiten. Da ich aber gerne eine Front aufgezogen habe und viel auf MG-Mechs, Artillerie und Flugeinheiten setzte, spielte er bei mir keine große Rolle. In Exoskeletten stecken außerdem besonders flinke Mechaniker.Dazu könnt ihr in einem Beduinenzelt auch noch arabische Verbündete anheuern. Neben Standard-Infanterie gibt es mit den Hashashin Elite-Nahkämpfer, und die sehr schnellen Kriegskamele haben ein MG auf dem Höcker. Beide Truppen waren ab und zu in meinem Einheitenmix, wobei besonders die Kamele hilfreich waren. Im Multiplayer stehen euch die Araber nicht zur Verfügung.Iron Harvest punktet auch in Operation Eagle mit seinen Stärken: Tolle Inszenierung, klasse Grafik, bombastische Schlachten, zerstörbare Umgebung und mehrstufige Missionen. Die Erweiterung hat aber auch dieselben Schwächen wie das Hauptspiel: Die schwache und lokal denkende KI führt dazu, dass ihr eine Karte Stück für Stück, im wahrsten Sinne des Wortes, abarbeiten müsst. Massiv überlegene Gegnertruppen ziehen sich sogar auf ihren Ausgangspunkt zurück anstatt fliehenden Kräften nachzusetzen oder gleich die ungeschützte Basis zu überrennen. Das finde ich etwas unbefriedigend. Anders wäre dem zahlenmäßig stets überlegenen Feind aber auch nicht beizukommen.Schwierig wird es nur, wenn der Gegner auf Massenangriffe setzt (oder ihr alle Challenges einer Mission schaffen wollt, die euch bei der separaten Missionswahl angezeigt werden). Wie inbraucht ihr dann vielleicht ein paar Versuche, um zu wissen, wie ihr am besten agiert. So ging es mir im allerletzten Abschnitt. Die Lufteinheiten sind eine tolle Bereicherung des Schere-Stein-Papier-Prinzips. Der Lufttransport ist vermutlich besonders im Multiplayer spannend, aber auch in der Kampagne müsst ihr ihn manchmal einsetzen oder werdet auf diesem Wege angegriffen. In der rund zehnstündigen Kampagne blieb ich dank der Stärken mit viel Spaß am Ball und freue mich auf den nächsten DLC. Denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende.