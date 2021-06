Backbone: Ermittelt als Waschbär-Detektiv ab dem 8. Juni 2021

PC Switch XOne PS4

Tieren scheint ein Leben als Kriminal-Ermittler zu liegen. Ob als "Big Bad Wolf" Bigby Wolf in Telltales Episoden-Krimiadventure The Wolf Among Us (im Test, Note: 8.5) oder schwarzer Kater John Blacksad im interaktiven Krimi Blacksad - Under the Skin (Angespielt) der Pendulo Studios, stets könnt ihr auf eine gute Spürnase eures tierischen Protagonisten vertrauen, um spannende Fälle zu lösen.

Mit dem Release von Backbone des Entwicklers EggNut am Dienstag, den 8. Juni 2021 steht nun mit dem Waschbär-Privatdetektiv Howard Lotor der nächste pelzige Schnüffler in den Startlöchern. Ihr übernehmt dessen Rolle in einem 2D-Adventure im Post-Noir-Stil in charmanter Pixel-Optik. Im dystopischen, von Tieren bewohnten Vancouver versucht ihr eigentlich nur, euch mit kleinen Aufträgen über Wasser zu halten, bis eines Tages der größte Fall eures Lebens an eure Tür klopft. Ihr befragt genretypisch die verschiedensten Charaktere in Dialogen, sammelt Beweise und löst Rätsel. Allerdings - zumindest erst einmal - nur auf Englisch. Untermalt wird das Ganze von einem stimmigen Soundtrack.

Ein Preis wurde noch nicht genannt (wird hier aktualisiert, sobald bekannt), auf Steam könnt ihr jedoch den Prolog als Demo herunterladen und ausprobieren. Weitere Eindrücke zum Spiel findet ihr zudem auf der Kickstarter-Kampagnenseite und am Ende dieser News im Release-Trailer.