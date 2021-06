itch.io: Palestinian Aid Indie-Bundle // Erlös geht an die UNRWA

PC iOS Android

Bei itch.io könnt ihr derzeit und noch bis kommenden Freitag, den 11. Juni, um 22:00 Uhr für mindestens 5 US-Dollar das Palestinian-Aid-Bundle erwerben. Der komplette Erlös des Bundles wird an die United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) gespendet. Das Geld soll dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete sowie der Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe der dort lebenden Menschen dienen. Derzeit wurden von der Zielsumme in Höhe von 500.000 US-Dollar bereits über 300.000 US-Dollar erreicht.

Das UNRWA - das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge - ist ein im Jahre 1949 gegründetes Hilfsprogramm und hat seinen Sitz in Gaza (Stadt) und Amman. Es widmet sich dem Schutz und der Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge, engagiert sich unter anderem in den Bereichen Bildung, medizinische Versorgung, Schutz und humanitäre Hilfe (Quelle: Wikipedia).

Das Palestinian-Aid-Bundle umfasst rund 1000 Inhalte, es handelt sich dabei vornehmlich um Spiele für PC, macOS und Linux - darunter A Mortician's Tale, Bullet Heaven 2 (#21 in Haralds SHMUP-Kalender), Cook, Serve, Delicious! 2!!, Hacknet (im Spiele-Check), Minit (im Test+), Nuclear Throne (im Spiele-Check), Orwell, Signs of the Sojourner, Sky Rogue, Underhero, VVVVVV oder Wheels of Aurelia (im Spiele-Check). Außerdem sind in dem Bundle E-Books, Soundtracks, Tools und anderes enthalten. Um zumindest ein wenig die Übersicht über die vielen Inhalte zu behalten, könnt ihr auf eine Sortierfunktion zurückgreifen.