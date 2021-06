Total War - Warhammer 2: The Silence & The Fury erscheint am 14. Juli

PC Linux MacOS

Für den Globalstrategietitel Total War - Warhammer 2 (im Test) steht mit The Silence & The Fury der nächste DLC in den Startlöchern, der den Fraktionen der Echsen- und der Tiermenschen jeweils einen neuen legendären Kommandanten, "neue Charaktere, Einheiten, einzigartige Gameplay-Mechaniken und Ziele" hinzufügt.

Bei den Tiermenschen erwartet euch der Todesbulle Taurox. Er füllt durch das Töten von Gegnern die Aktionspunkte seiner Armee auf, so dass diese immer weiterkämpfen kann. Die Fraktion der Echsenmenschen wird um Oxyotl verstärkt. Das Chamäleonskink ist in der Lage, "sofort zwischen seiner Hauptstadt, seinen einzigartigen Missionsgebieten und jedem Stillen Heiligtum" zu reisen. Beide neuen Kommandaten haben das Ziel, sich in einer entscheidenden Schlacht gegenüberzutreten.

Der Kommandanten-DLC The Silence & The Fury soll am 16. Juli 2021 erscheinen und kann bei Steam derzeit mit einem 10 %-Rabatt für 8,99 Euro vorbestellt werden. Am Ende dieser News ist der offizielle Trailer eingebettet, der euch Oxyotl und Taurox kurz vorstellt.