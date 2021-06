Die E3 ist wieder da

Teaser Letztes Jahr fiel die Electronic Entertainment Expo ins Wasser, doch nun kehrt sie im digitalen Gewand zurück. Welche Präsentationen wecken bei euch die größte Vorfreude?

Update mit den Ergebnissen:

Die Einzelveranstaltung der E3 2021 mit den meisten Stimmen wurde die Nintendo Direct (und der anschließende Stream Treehouse Live), für die 20 Prozent der Umfrageteilnehmer abstimmten. Gefolgt von der zweiten Präsentation eines Konsolenherstellers: Auf die gemeinsame Pressekonferenz von Xbox und Bethesda freuen sich 16 Prozent der Befragten am meisten. Den dritten Platz errang die PC Gaming Show mit 6 Prozent der Stimmen, alle anderen Einzelveranstaltungen erhielten jeweils weniger Stimmen als die Antwortoption "Andere".

Diejenigen 17 Prozent unter den Umfrageteilnehmern, die sich allgemein auf die E3 2021 mit ihren vielen News in kurzer Zeit freuen, sehen sich 21 Prozent gegenüber, die gar keine Vorfreude spüren und den Rummel um die E3 übertrieben finden. Letzteres ist mit knappen Vorsprung die am häufigsten gewählte Antwort dieser Sonntagsfrage. Immerhin 6 Prozent freuen sich nicht wie sonst auf die E3 2021, weil ihnen eine Digitalmesse nicht das gleiche Gefühl vermittelt wie die reguläre Version der Electronic Entertainment Expo, die bedingt durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr jedoch nicht möglich war.

Ursprünglicher Text:

Am kommenden Samstag startet die diesjährige Electronic Entertainment Expo – letztes Jahr musste die bekannteste Spielemesse aussetzen und auch dieses Jahr bleiben die Messehalen in Los Angeles leer, denn bedingt durch die Pandemie findet die E3 2021 erstmals als Digitalmesse statt (alle E3-Streams und andere Game-Events im Juni im Überblick).

Freut ihr euch auf die Rückkehr des Events und vor allem: Auf welche Präsentationen im Rahmen der E3 2021 freut ihr euch am meisten? Die Auswahl an möglichen spannenden News und Neuankündigungen ist groß: Bisher hatte Bethesda stets eine eigene Präsentation, doch früher gehörte Bethesda auch noch nicht zu Microsoft und so gibt es erstmals eine gemeinsame Pressekonferenz, bei der auf große Neuigkeiten zu Starfield gehofft wird. Nintendo wird hoffentlich mehr als einen Teaser zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 präsentieren – dazu halten sich hartnäckig die Gerüchte um eine bevorstehende Vorstellung eines neuen, leistungsstärkeren Switch-Modells. Und werden endlich die From-Software-Fans von Bandai Namco erhört, die seit dem Ankündigungstrailer auf der E3 2019 (!) auf offizielle Info-Happen zu Elden Ring hungern?

Oben findet ihr ein Spektrum an Antwortoptionen – die möglichen Ankündigungen, auf die ihr euch bei einem Hersteller freuen könntet, sind nur Beispiele als Gedächtnisstütze. Vielleicht ist euch Eidos Montreal nicht so wichtig und ihr hofft viel mehr auf News zu Final Fantasy 16? Dann wählt trotzdem die Square-Enix-Antwort. Zudem ist die E3 2021 auch gerade wegen ihrer Neuankündigungen spannend – ihr hofft also auf Überraschungen von einem Publisher? Dann wählt ihn aus und verratet uns in den Kommentaren, welche Ankündigung ihr euch am meisten wünscht. Und auch wenn ihr "Anderes" auswählt, sind wir immer neugierig, in den Kommentaren mehr dazu zu lesen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.