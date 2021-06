Spieleveteranen-Podcast #219: Off-Topic (Juni)

0:00:15 News & Smalltalk 0:01:03 Das heutige Programm. 0:02:16 Gemischte News: In der Gerüchteküche schmoren vor Beginn der E3 am 12. Juni z.B. Nintendo Switch Pro , Steam-Handheld und Starfield-Hoffnungen für die Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda . 0:09:09 Was haben wir zuletzt gespielt? Eine Preview-Version von Humankind , das legendäre Mass Effect 2 und Days Gone . 0:28:47 Die Hörerfrage zum Tage von Andreas Wanda.

0:38:57 Off-Topic

0:39:06 Es wird sommerlich, die wieder erlaubte Außengastronomie bietet kulinarische Genüsse und Heinrich & Jörg haben so einige Off-Topic-Themen im Gepäck.

0:43:43 Serien-Ressort: Mythic Quest (Staffel 2), Vincenzo, Shadow & Bone, Mare of Easttown.

1:06:26 Buch-Ressort: Revelation Space (dt. Titel: „Unendlichkeit“) von Alistar Reynolds, das Spieleindustrie-Sachbuch Press Reset von Jason Schreier, Breasts and Eggs von Mieko Kawakami.

1:23:06 Film-Ressort: Army of the Dead.

1:36:27 Musik-Ressort: Fatal Mistakes von Del Amitri.