No More Heroes: Teil 1+2 ab 9. Juni auf PC verfügbar

Bisher waren die Abenteuer von Travis Touchdown, No More Heroes und No More Heroes 2 - Desperate Struggle, nur auf Nintendo-Konsolen erhältlich. Teil 1 erschien ursprünglich 2007 für die Wii und wurde 2020 für die Switch umgesetzt, der 2010 veröffentlichte Nachfolger wurde ebenfalls letztes Jahr für die Hybrid-Konsole portiert. Über den Publisher XSEED Games werden nun Umsetzungen für den PC veröffentlicht.

Laut den Steam-Produktseiten erscheinen beide Portierungen bereits am 9. Juni 2021. Den Shop-Seiten nach handelt es sich jeweils um aufgehübschte HD-Remastered-Versionen. Einen ersten Trailer findet ihr unterhalb dieser News.