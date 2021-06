Teaser Im heutigen Cast haben Jörg und Dennis einigen Diskussionsbedarf. Nicht nur hat es sie in die Zukunft und auf ferne Planeten verschlagen, sie stellen sich auch die Frage, wie gut Cross-Gen ist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es mag eine kurze Woche hinter uns liegen, für manch einen von euch war sie sogar sehr kurz – Brückentag und so. Aber Jörg und Dennis haben einfach keine Ruhe gefunden, so viel Stoff zum Diskutieren hat sich die Woche aufgetan. Es geht um Inhalte, Grafikkarten, Ausflüge in fremde und doch bekannte Sternensysteme und auch Sonys Entscheidungen für die Zukunft werden besprochen.

Alle Themen im Überblick: