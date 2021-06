PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. Juni (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Chivalry 2 – Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery

Auf in die ultimative mittelalterliche Schlacht! Chivalry 2 ist ein Multiplayer-Ego-Shooter, der von epischen mittelalterlichen Filmschlachten inspiriert wurde. Du findest dich inmitten von klirrenden Schwertern und flammenden Pfeilen wieder, belagerst Burgen und verteidigst Dein Reich.

Green Hell

Green Hell ist ein erbitterter Kampf ums Überleben im Amazonas-Regenwald. Du klammerst Dich an Dein Leben und beginnst eine Reise, die Dein Durchhaltevermögen auf die Probe stellt. Die Einsamkeit wird nicht nur Deinen Körper, sondern auch Deinen Geist aufs Äußerste fordern. Wie lange kannst Du gegen die Gefahren des Dschungels bestehen?

Paradox Error

In diesem minimalistischen, surrealen Schwarz-Weiß-Platformer durchbrichst Du die vierte Wand. Solltest Du hin und wieder auf Glitches stoßen, dann ist das gut so! Glitches und Fehler sind nämlich absichtlichh integriert und helfen Dir, den Tod zu überlisten, neue Level zu finden oder die Menüs als Teil des Leveldesigns zu nutzen.

Farm Frenzy: Refreshed

Farm Frenzy, das weltberühmte Arcade-Zeitmanagement-Sim-Franchise kommt zum ersten Mal als spezielle Refreshed Edition auf die Konsolen! Zeit, Deine eigene virtuelle Scheune zu bauen und Deine Farm zum Leben zu erwecken.

Life of Fly 2: Xbox One X Enhanced

Life of Fly 2 enthält 13 Kurzgeschichten, die sich jeweils um das Leben und die Gedanken einer anderen Fliege drehen. Schlüpfe in die Rolle einer kleinen Fliege, während sie ihre eigene Lebensumgebung erkundet. Jede Fliege erzählt von ihrem Leben, von Dingen, die ihnen passiert sind, und von anderen philosophischen Gedanken.

Alba: A Wildlife Adventure – Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery

Das mit einem BAFTA-Award ausgezeichnete Studio hinter Monument Valley und Assemble with Care bringt mit Alba: A Wildlife Adventure etwas völlig Neues. Du begleitest Alba beim Besuch ihrer Großeltern auf einer Mittelmeerinsel. Eigentlich will sie nur mit ihrer Freundin Ines einen friedlichen Sommer verbringen und die Tierwelt entdecken. Als sie aber ein Tier in Gefahr sieht, entscheidet sie, dass sie etwas dagegen tun muss!

Later Daters

Willkommen in Ye Olde! Dein neues Ruhestandsparadies. Als Achtzigjährige*r tauchst Du ein in die Welt des Dating und findest Deine große Liebe – oder Du genießt Deine letzten Jahre anderweitig in vollen Zügen und lässt es noch einmal richtig krachen.

Ninja Gaiden: Master Collection

Erlebe die drei Spiele der Ninja Gaiden Serie in einem Bundle. Jeder Titel bringt Dich wieder direkt zurück in die fantastischen Welten der Ninjas. Neben Ryu Hayabusa schlüpfst Du außerdem in die Rolle vier weiterer Charaktere: Ayane, Rachel, Momiji und Kasumi. Alle bisher veröffentlichten Spielmodi und DLC-Kostüme sind in diesem Set enthalten.

Let's Cook Together

Du und Dein*e Partner*in sind aufstrebende Köch*innen, die sich in einer ziemlich unpraktischen Großküche wiederfinden. Sie ist durch eine lange Theke geteilt, doch Lebensmittel und Geräte befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam zu kochen und die Bestellungen pünktlich und lecker auf den Tisch zu bringen.