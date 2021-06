PM: GREEN GAME JAM 2021 SOLL DAS UMWELTBEWUSSTE ENGANGEMENT VON MILLIONEN VON SPIELER:INNEN STÄRKEN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 4. Juni 2021 – Die UN-geförderte Initiative Playing for the Planet Alliance hat heute den zweiten Green Game Jam gestartet. Die Initiative bringt die größten Unternehmen der Videospielbrache auf PC, Mobile und Konsole zusammen, um Millionen von Spieler:innen zu ermutigen, sich mehr für die Natur zu engagieren.

Über 25 Studios aus der ganzen Welt, darunter Teams von Ubisoft, Mojang Studios, Niantic, Sony Interactive Entertainment und UsTwo Games, arbeiten gemeinsam und engagieren sich für die Implementierung von umweltbewussten Themen* im Spiel sowie außerhalb, wie zum Beispiel neue Modi, Karten, thematische Events, Storylines und Botschaften. Die Studios fokussieren sich rund um das Thema der Erhaltung und Wiederherstellung von Wäldern und Korallenriffen. Somit umfasst der diesjährige Jam folgende Teilnehmer:

Hinsichtlich der Spieler-Gemeinde wurden zwei Spendenkampagnen ins Leben gerufen, die Gaming-Communities zum Handeln ermutigen sollen. Play4Forests fokussiert sich auf den Erhalt und die Wiederherstellung von Wäldern in Gebieten des Amazonas, dem Kongobecken und Südostasiens. Bei Glowing, Glowing Gone handelt es sich um eine Kampagne, die sich auf den Klimaschutz von Korallenriffen konzentriert. Während diese ein Viertel aller Meereslebewesen beherbergen, legt die Kampagne viel Wert auf Klima- und Ozeanmaßnahmen. Die Teilnehmer:innen rufen dazu ihre Communities auf, sich an diesen Kampagnen zu beteiligen. Die Petitionen werden den Staats- und Regierungschefs bei zukünftigen UN-Gipfeln, einschließlich der COP26, dem UN-Klimagipfel, später in diesem Jahr überreicht.

Der Green Game Jam startet heute passend zum World Environment Day 2021, und die Gewinner werden am 25. Juni 2021 bekannt gegeben. Jedes Projekt wird in fünf Kategorien bewertet. Erstmals neu können die Gaming-Communities für ihr Lieblingsprojekt abstimmen, das dann den „Player‘s Choice“-Award erhält. Die Abstimmung hierfür beginnt am 16. Juni 2021.

„Seit der Gründung der Playing for the Planet Alliance im Jahr 2019 haben wir gesehen, wie stark die Spieleindustrie ist, wenn sie, unabhängig davon, welche Wettbewerber am Tisch sitzen, die Ärmel hochkrempelt und als kreative Kraft zusammenarbeitet", sagt Sam Barratt, Chief of Youth, Education and Advocacy beim UN-Environment Programme, welches die Playing for the Planet Alliance unterstützt. „Der Green Game Jam 2021 schreibt fast die doppelte Anzahl an Studiobeteiligungen im Vergleich zum ersten Jahr, und mit der Beteiligung von PC und Konsole hat sich der Umfang dieser jährlichen Aktivierung um ein Vielfaches erhöht. Neben der enormen globalen Reichweite sind die diesjährigen Teilnehmenden auch ein Beispiel dafür, wie sich andere Bereiche des privaten Sektors um ein gemeinsames Thema zusammenfinden und sich mit den größten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen können.“

Inspiriert von Green Game Jam, veranstaltet Playing for the Planet Alliance-Mitglied und Tochterunternehmen von Tencent Games, TiMi Studio Group, zusammen mit dem Tencent Institute of Games einen Green Game Jam für Jugendliche, der sich an die Studenten auf der ganzen Welt richtet. An der Initiative nehmen über 300 Universitäten in China, Nordamerika und Südostasien teil, und die Gewinner werden im Oktober bekannt gegeben.