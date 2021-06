PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sobald ihr die erste Nacht lebend überstanden habt, widmet ihr euch dem Aufbau des Dorfes und verbessert eure Helden.

Unser Dorf soll schöner werden

In der Endabrechnung einer erfolgreichen Nacht seht ihr, wie gut ihr die Stadt verteidigt habt und wieviel Unreine Essenz in euren Besitz wandert.

Nach dem Run ist vor dem Run

Vieles im Spiel wird zufällig ausgewürfelt, auch die Werte eurer Helden. Abigail ist leider eine Alkoholikerin.

Retro und voller Details

Gegen diese Übermacht sind meine Helden chancenlos: Das Ende des Runs nähert sich mit rasanten Schritten.

Fazit

Rundentaktisches Roguelite-Rollenspiel für PC, Switch-Port geplant

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 17,99 Euro bei Steam

In einem Satz: Knackiges Roguelite mit Tower-Defense-Anleihen, dass sich bereits im Early Access ausgereift zeigt, aber abseits der Routinen mehr Abwechslung vertragen kann.

Instellt ihr euch mit einer kleinen Gruppe Helden einer zahlenmäßig übermächtigen Schar untoter Angreifer. Dank mächtiger Zauber und Spezialangriffe habt ihr aber immerhin den Hauch einer Chance. Ich habe mich 14 Stunden in die Schlacht geworfen, um zu berichten, ob der Early-Access-Titel zum Weiterspielen animiert.Zu Spielbeginn liegt euer Dorf in Schutt und Asche, von den Stadtmauern stehen nur noch spärliche Reste. Im Zentrum vollführen eure Magier ein Ritual, das die Pforten zur Hölle wieder schließen soll und dass es unbedingt zu beschützen gilt. An einen Wiederaufbau ist erst zu denken, wenn ihr die erste Nacht überstanden habt. Also postiert ihr eure Helden und versucht die Angreifer zu vernichten, dankenswerterweise zeigt euch das Spiel, von welchen Seiten die Horde auf euch zumarschiert.Im anschließenden Kampf ist es wichtig, die Fähigkeiten und Zauber eurer Helden möglichst effizient einzusetzen und dabei auch auf die Besonderheiten der Gegner zu achten. Jede Klasse hat dafür ein abwechslungsreiches Arsenal an Angriffen zur Verfügung und das Austüfteln einer Strategie macht einen großen Teil des Spielspaßes aus. Eure Recken sammeln Erfahrungspunkte und nach einem Levelaufstieg steigert ihr einzelne Werte und weist ihnen neue Talente zu.Gelingt es euch, die Angreifer zurückzuschlagen, erhaltet ihr zur Belohnung Gold, Materialien und – wenn möglichst wenig Zombies die Stadtgrenzen überschritten haben – sogar einen Gegenstand. Nun gilt es die verdienten Ressourcen zu investieren: Baut ihr hilfreiche Gebäude, wie einen heilenden Schrein oder einen Manabrunnen? Oder erwerbt ihr beim örtlichen Händler stärkere Gegenstände für eure Helden? Mit den Materialien errichtet ihr neue Verteidigungsanlagen für euer Dorf. Und dann geht es auch schon in die nächste Nacht, gleichbedeutend mit einer Schlacht. Ihr verteilt eure Helden und erwartet die Untoten. Da die ersten Versuche von knappen Ressourcen und schwachen Helden geprägt sind, kommt es, wie es kommen muss: Die Horde überrennt euch und der Run ist verloren.Vernichten euch die Untoten verliert ihr eure Helden, die angelegten Gegenstände und eure Heimat. Allerdings erspielt ihr euch zwangsläufig bessere Start- und Spielbedingungen für euren nächsten Versuch: Im "Oraculum" erhaltet ihr von zwei mystischen Wesen dauerhafte Verbesserungen, indem ihr Unreine Essenz eintauscht oder wenn ihr festgelegte Meilensteine erfüllt. Beispielsweise starten eure Helden fortan mit mehr Mana oder Bewegungspunkten, ihr schaltet weitere Gebäudearten und Items frei.The Last Spell ist kein Spiel, dass es euch leicht macht und selbst auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad endeten meine ersten Anläufe früh, was mich durchaus frustrierte. Erst nach einigen Versuchen und dem Freischalten permanenter Verbesserungen öffnet sich der Titel und bietet mehr Abwechslung. Einen skill-basierten Ausweg aus dem Kreislauf des Scheiterns sehe ich bislang allerdings nicht. Meine Helden sind irgendwann einfach zu schwach und können den immer stärker werdenden Gegnermassen keine Paroli mehr bieten. Es existiert allerdings die Option, die Startbedingungen zu erleichtern. Ich habe den leichten Modus jedoch nur einmal genutzt und mir einen vierten Helden gegönnt – in der Hoffnung für diesen Check noch mehr vom Spiel zu sehen. Allerdings überrannte mich die Horde erneut in der siebten Nacht.Optisch präsentiert sich The Last Spell in einem düsteren Comic-Look, der sich an Retro-Titeln orientiert. Mir gefällt dieser Grafikstil ausgesprochen gut. Zu meiner Freude haben die Entwickler nicht nur die Gestaltung der Spielwelt gut getroffen: Alle Spielmenüs sind sehr detailreich und stimmig ausgearbeitet. Gepaart mit einem passenden Elektro-Soundtrack ist The Last Spell ein echtes Atmosphäre-Highlight. Technisch läuft der Titel zudem bereits im Early Access sehr gut, in meiner Spielzeit verzeichnete ich lediglich einen Absturz.Atmosphärisch holt mich The Last Spell ab und auch das Spielprinzip bringt mich dazu, dass ich mich stundenlang in einen Run vertiefe. Aber bei der Bewertung des Gameplays tue ich mich trotzdem schwer. Zum einen sind das Grundprinzip und die spielerischen Abläufe gleichförmig und wenig abwechslungsreich. Zwar kommen stetig neue Charakterklassen, Items und Bauoptionen hinzu. Die wecken meine Neugier und ich möchte sie ausprobieren. Auf Dauer, so fürchte ich, werden die Neuerungen im Kleinen den Titel jedoch nicht interessant genug halten. Zudem empfinde ich den Kreislauf des Scheiterns als zu vorhersehbar und ausweglos. Hier wünschte ich mir mehr Feedback zu eigenen Fehlern oder Versäumnissen, nicht nur das Wissen um die schlichte Übermacht des Gegners. Ich bin gespannt, welche Änderungen The Last Spell in der Early-Access-Phase noch erfahren wird und ob es den Entwicklern gelingt, das Gameplay dynamischer zu gestalten.Sollte euch der Titel interessieren könnt ihr den Prolog (in dem die ersten fünf Tage spielbar sind) kostenlos bei Steam herunterladen. Wichtige Randnotiz: The Last Spell unterstützt nur die englische Sprache.