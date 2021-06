PM: UBISOFT+ AB SOFORT AUF STADIA VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 4. Juni 2021 – Ab sofort ist Ubisoft+, der Abo-Service von Ubisoft, als Beta-Version auf Stadia in Deutschland* verfügbar. Alle, die ein Abonnement abschließen, können ab sofort Ubisoft+ auf Stadia aufrufen und auf die riesige Auswahl an Ubisoft-Spielen, darunter neue Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising und Watch Dogs: Legion, zugreifen.

Abonnent:innen können in Deutschland ihr Ubisoft+-Konto ohne zusätzliche Kosten mit ihrem Stadia-Konto verknüpfen. Während der Beta können Spielende auf ausgewählte Ubisoft-Spiele geräteübergreifend zugreifen, ohne dass der Spielfortschritt verloren geht. Neue Abonnements können bei Ubisoft+ entweder im offiziellen Ubisoft Store oder auf Stadia abgeschlossen werden. Es wird kein Stadia Pro-Abonnement benötigt.

Ubisoft+ auf Stadia bietet Premium Editionen** von neuen und bevorstehenden Neuigkeiten wie Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 und Riders Republic sowie Klassiker aus dem Ubisoft-Katalog. Alle Informationen zum Spieleangebot auf Ubisoft+ sowie zur Anmeldung gibt es unter: https://store.ubi.com/de/ubisoftplus

Die neuesten Informationen zu Ubisoft+ und Ubisoft Spielen gibt es unter: https://news.ubisoft.com/de-de/

*Die Beta ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Belgien und der Schweiz verfügbar. Die Beta auf Stadia wird derzeit nicht in Isle of Man, Monaco und Luxemburg unterstützt.

**Premium- oder Sondereditionen des Spiels (zum Beispiel: Ultimate/Gold/Deluxe Edition), die in Ubisoft+ aufgelistet werden, enthalten zumTeil nicht alle Premium-Inhalte. Das Angebot kann sich ändern. Ubisoft+ erfordert eine dauerhafte Internetverbindung zur Bestätigung des aktiven Abonnements

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Stadia, the S logo, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.