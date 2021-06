Steam-Spielevorschau: Demos, Livestreams und mehr vom 16. - 21. Juni

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das im letztem Jahr erstmals stattfindende Steam-Spielefestival geht unter dem neuen Namen Steam-Spielevorschau (Steam-Next-Fest im Englischen) in die nächste Runde: Vom 16. Juni bis zum 22. Juni 2021 könnt ihr hunderte von Spieledemos ausprobieren, Entwickler-Livestreams verfolgen, sowie direkt mit den Entwicklern chatten. Die Genre-Palette der teilnehmenden Spiele umfasst unter anderem Action, Abenteuer, RPGs, Puzzle, Plattformer, Strategie und VR-Spiele.

Im Action-Bereich könnt ihr euch auf Fallen Aces, das mit einem interessanten Comic-Grafiklook daherkommt, freuen. Tierfreunde können im Plattformer-Bereich einem Meerschweinchen in Guinea Pig Parkour bei seinen Abenteuern helfen oder im Sidescroller Beware of the Dog einen laserschießenden Corgi auf der Suche nach seinem Herrchen steuern. Wer wollte so etwas nicht schon immer mal?

Wenn ihr lieber Abenteuerspiele genießt, probiert ihr mit The Gap einen Science-Fiction-Thriller aus, in dem ihr durch Déjà-vus eure Erinnerungen wiedererlangen müsst. In Brok the Investigator wiederum ermittelt ihr im Hybrid aus klassischem Adventure und Sidescroll-Beat ‘em up als Krokodil-Detektiv. Für Rollenspielfreunde steht unter anderem der PC-Port des Action-JRPGs Ys 9 - Monstrum Nox (im Test) zum Ausprobieren bereit. Im Roguelike-Taktik-Rollenspiel Rogue Lords helft ihr als der Teufel höchstpersönlich dabei, die Welt ins Chaos zu stürzen.

Taktiker kommen bei den Strategie-Titeln auf ihre Kosten: War Mongrels bietet, ähnlich der Commandos-Reihe, ein Zweiter-Weltkrieg-Setting an der Ostfront und erzählt in seiner Kampagne von wahren Ereignissen und Geschichten. Mit Warhammer 40.000 – Battlesector steht für euch eine Ausprobier-Version des neuesten Rundenstrategie-Ablegers aus dem 40K-Universum bereit.

Auf der offiziellen Seite der Steam-Spielevorschau könnt ihr euch Trailer zu den verschiedenen Genres anschauen, in denen neben den oben genannten noch weitere neue Titel vorgestellt werden.