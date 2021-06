Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sollten euch die für meinen persönlichen Geschmack viel zu hohen Temparaturen, kombiniert mit der deutlich über 50 liegenden Luftfeuchtigkeit, auch eher dazu verleiten, die Außenwelt nach Kräften zu umgehen und Euch in klimatisierten Innenräumen aufzuhalten, dann könnt ihr euch dort in aller Ruhe ein paar der nachstehenden Lesetipps zu Gemüte führen. Die Einleitung übers Wetter musste sein; sonnige Grüße gehen raus an Benjamin Braun!

Dieses Mal geht es in den Lesetipps um Barrierefreiheit in Spielen und um die Darstellung von Sklaverei und Kolonialismus in Anno 1800. Weitere Artikel beschäftigen sich mit der Länge von Spielen und der Frage, wie zeitgemäß ein klassischer Spieletest mit Wertung noch ist oder auch 2009 noch war.

„Anno 1800 und die Sklaverei: Ein Feature, das sich nicht durchsetzen konnte“

okcool.space am 18. Mai, von Dom Schott

Bereits vor einigen Jahren hinterfragte Dom Schott in einen Blogpost, wieso in Anno 1800 bei der Simulation der Besiedlung der „neuen Welt“ die Sklaverei größtenteils ausgeblendet wurde. Als Reaktion darauf erhielt er jetzt eine Stellungnahme eines namentlich nicht genannten Ubisoft-Mitarbeiters, die er auf seinem Blog veröffentlichte:

Größere Teams führen dabei keineswegs zu breiterer Meinungsvielfalt, im Gegenteil: Je mehr Menschen sich verständigen sollen, desto geringer müssen Widerstände ausfallen. Eine Idee wird ausgebrütet, den eigenen Vorgesetzten schmackhaft gemacht, in der Abteilung diskutiert, teils da schon mit 20 und mehr Personen.

„Damit alle spielen können“

faz.net am 20. Mai, von Melanie Eilert

Während einzelne Titel wie etwa The Last of Us 2 bereits hervorragende Ansätze im Bereich Barrierefreiheit zeigen, herrsche in der Branche allgemein noch ein fehlendes Bewusstsein für das Thema, schreibt Melanie Eilert auf faz.net. Sie diskutiert in ihrem Artikel unter anderem Kennzeichnungsmöglichkeiten für barrierefreie Spiele auf Plattformen wie Steam:

Fehlendes Bewusstsein ist ein Problem, das angepackt werden muss. Dafür sind viele Ansätze denkbar. Die Sichtbarkeit auf Verkaufsplattformen ist nur einer davon. Auch seitens der Politik könnte mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden. So könnte zum Beispiel die staatliche Games-Förderung ein Programm für Entwickelnde anbieten, die ihr Spiel im besonderen Maße barrierefrei gestalten möchten.

„Zocken per Mundsteuerung“

deutschlandfunkkultur.de am 20. Mai, von Max Oppel

Passend zum oben stehenden Lesetipp kommt hier noch ein Hörtipp aus dem Deutschlandfunk: Dennis Winkens, Botschafter von Gaming ohne Grenzen, berichtet in diesem Interview über seine eigenen Erfahrungen. Er verwendet zum Spielen einen Mund-Controller mit Saug-/Blas-Eingabe. Winkens erzählt, damit sei grundsätzlich alles möglich was mit herkömmlichen Eingabegeräten auch funktioniert. Die Paradedisziplin Egoshooter stelle ihn allerdings manchmal noch vor Herausforderungen.

„Sind zehn Stunden zu kurz?“

spiegel.de am 24. Mai, von Rainer Sigl

Man mag mir an dieser Stelle einen gewissen Hang zum Größenwahn unterstellen, aber ich für meinen Teil kann nur sagen, ich begrüße es, dass nun auch der Spiegel einsieht, dass ich Recht habe. Rainer Sigl schreibt in seiner Kolumne, dass Spiele, die 100 Stunden Spielspaß versprechen, dadurch nicht besser sein müssen als kürzere Titel:

Das liegt unter anderem daran, dass Entwicklerstudios den Längenfetisch oft mit Wiederholung, Streckung und Füllmaterial zu befriedigen versuchen, was einigen die Lust am Durchspielen nimmt.

Aus dem GG-Archiv: „Auslaufmodell Spieletest?“

gamersglobal.de am 28. Dezember 2009, von Roland Austinat

Ende 2009 gab es eine Debatte über die Notwendigkeit von Wertungen am Ende von Spieletests. Boris Schneider-Johne schlug damals vor, diese einfach wegzulassen und sich damit auch von Wertungsdiskussionen mit Herstellern unabhängig zu machen. Petra Fröhlich konterte plakativ mit der Überschrift: „Keine Wertung, keine Eier!“. GG-Kolumnist Roland Austinat hielt dem entgegen:

Aber beweist nicht jemand, der auf die Wertung verzichtet, viel mehr Mut? Ich glaube schon. [...] Ich für meinen Teil könnte jedenfalls prima ohne herkömmliche Spieletests mit einer abschließenden Wertung leben, die ein so komplexes Gebilde nur höchst unzulänglich beschreibt. Stattdessen würde ich mich über einen knackigen Text freuen, in dem der Autor darauf eingeht, wie er sich beim Spielen gefühlt hat.

Im Video: Whatever happened to nice Pixel art?

Pixelgrafik ist insbesondere durch ihre Verwendung in Indiespielen beliebt wie seit den 90ern nicht mehr. Jedoch lässt die Qualität der Grafiken im Vergleich zu damals oft deutlich zu wünschen übrig, bemängelt Niche Gaming.

Besonders freuen können sich Q-Bert, Johannes, Jürgen und Necromanus über eure Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung. Dieses Mal bedanken wir uns bei Robokopp und beim Kollegen Q-Bert!