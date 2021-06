Dark Horse Comics gründet Spielestudio (Hellboy, Sin City, 300, …)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Verlag Dark Horse Comics hat ein Spielestudio gegründet: Dark Horse Games (DHG). Dark Horse Comics ist für etliche Comic-Serien sowie deren Film- respektive Streaming-Umsetzungen bekannt, darunter Hellboy, Sin City, 300, Alien vs. Predator und Umbrella Academy. Zur zweiten Bekanntheitsriege gehören noch Marken wie Polar, Lady Killer, Emily the Strange, Usagi Yojimbo, Resident Alien und weitere.

In der Ankündigung steht, dass Gespräche mit anderen Studios geführt werden, um AAA-Titel für alle Plattformen zu entwickeln. Die Spiele des neuen internen Studios sollen sich darauf konzentrieren, ältere oder noch nicht so etablierte Marken zu verwerten. Weiterhin sollen auch Multimedia-Projekte wie Webtoons oder Anime zum Portfolio gehören. Erste Projekte seien bereits in der Produktionsphase.