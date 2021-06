PM: Sniper Elite VR erscheint am 8. Juli für PS VR (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Euer Zuhause, eure Familie und alles, was ihr liebt, wird von einer riesigen und brutalen Armee bedroht. Werdet ihr euer Gewehr in die Hand nehmen und euch scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen stellen, um eure Heimat zu verteidigen?

In Zusammenarbeit mit Just Add Water und Coatsink veröffentlicht Rebellion eine brandneue Erweiterung der millionenfach verkauften Sniper Elite-Reihe. Erlebt im Zweiten Weltkrieg eine packende Geschichte aus der Sicht eines italienischen Partisanen, der sich mit seinen Brüdern und Schwestern erhebt, um sein Heimatland vor den faschistischen Kräften zu schützen, die es zu vernichten drohen.

Wir haben Sniper Elite VR von Grund auf als VR-exklusives Spiel entwickelt, das die typische Authentizität dieser Spiele beibehält und das hochgelobte Scharfschützen- und Stealth-Gameplay um eine neue Dimension erweitert.

Die wichtigste Rolle spielt dabei das Zielfernrohr. Der PS VR‐Ziel‐Controller hat es uns ermöglicht, die Handhabung eines Scharfschützengewehrs so realistisch wie nie zuvor zu gestalten. Wenn ihr den Aim-Controller anhebt und euch zum Feuern bereit macht, haltet ihr instinktiv den Atem an, während ihr langsam den Abzug betätigt. Dadurch könnt ihr nicht nur besser in die Rolle eines Scharfschützen schlüpfen, sondern auch sicherstellen, dass bereits der erste Schuss ein Treffer ist.

Es gab viele technische Herausforderungen, die es zu überwinden galt. Immerhin werden die an das Spiel gestellten Rendering-Anforderungen durch die dritte Kamera enorm erhöht. Aber mit einigen Tricks und Kniffen und dank der Leistung der PlayStation haben wir es tatsächlich geschafft, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, als würden sie durch das Zielfernrohr eines echten Scharfschützengewehrs blicken.

Mit den Move-Controllern könnt ihr manuell einen Munitionsclip einlegen, den Bolzen eines Carcano-Gewehrs betätigen, ein neues Magazin in eine Sten einlegen oder, wenn ihr Action im Stile von John Woo bevorzugt, euren Gegnern mit zwei Pistolen vom Typ Colt M1911 einheizen.

Die Kill-Cam mit Röntgenfunktion ist eines der bekanntesten Markenzeichen der Sniper Elite-Reihe. Wir wussten von Anfang an, dass sie auch in VR von der Partie sein musste, um die Durchschlagskraft eines Volltreffers zu verdeutlichen. Es war viel Arbeit, aber ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass wir es geschafft haben. Wie es bei VR-Spielen so oft der Fall ist, muss man es selbst gespielt haben, denn mit Worten lässt es sich nur schwer beschreiben.

Bewegungsfreiheit ist das dritte Markenzeichen der Sniper Elite-Reihe. Aufgrund der taktischen Optionen, die sich eröffnen, wenn ihr euch einen Weg durch feindliche Linien bahnt, euch zu einem guten Aussichtspunkt schleicht oder in Deckung sprintet, wenn ihr entdeckt werdet, mussten wir uns von der klassischen vorgegebenen Bewegung, die man aus so vielen anderen VR-Shootern kennt, verabschieden.

Aus diesem Grund haben wir eine ganze Reihe von Bewegungs- und Komfortoptionen implementiert. In Sniper Elite VR habt ihr die Möglichkeit, zahlreiche Aspekte der Fortbewegung anzupassen: Ihr könnt euch frei bewegen, Teleportation nutzen, die Position der Inventar-Interaktionspunkte verändern und die Platzierung eurer virtuellen Hände anpassen.

Durch die kombinierte VR-Entwicklungserfahrung der drei Studios, die an Sniper Elite VR beteiligt sind, entstand ein Spielerlebnis, das individuell an die eigenen Komfortanforderungen angepasst werden kann, ohne Abstriche bei dem für die Reihe so typischen fesselnden Gameplay machen zu müssen.

Rebellion ist fest davon überzeugt, dass Virtual Reality eine Plattform für einzigartige Gaming-Erlebnisse ist. Mit Battlezone Gold waren wir eines der ersten Studios, die einen Titel direkt zur Veröffentlichung von PS VR herausgebracht haben. Auch bei der Entwicklung von Sniper Elite VR sind wir unseren Prinzipien treu geblieben: Es sollte ein waschechtes AAA-Spiel werden, das die einzigartigen Vorteile von VR nutzt, um ein authentisches Sniper Elite-Spielerlebnis zu ermöglichen.

Ganz gleich, ob ihr ein Fan der Sniper Elite-Reihe seid oder sie zum ersten Mal spielt: Ihr könnt euch auf eine explosive und atemberaubende Erfahrung freuen, die euch packen und nicht mehr loslassen wird. Wir können kaum erwarten, was ihr zu unserem Spiel sagen werdet.