Ubisoft Forward: Neue Ausgabe des Livestream-Formats am 12. Juni

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der E3 2021 wird Ubisoft eine neue Ausgabe der Streaming-Präsentationsreihe Ubisoft Forward ausstrahlen. Ansehen könnt ihr sie euch am 12. Juni 2021 ab 21:00 Uhr deutscher Zeit. Um 20:00 Uhr soll eine Pre-Show starten, in der es ein paar frische Infos zu For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla und Watch Dogs Legion geben wird, ebenso wie zu ein paar Ubisoft-internen Themen.

Für die Hauptveranstaltung werden neue Informationen zu Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6 und Riders Republic versprochen. Natürlich ist auch von Überraschungen die Rede, wer weiß: Vielleicht gibt es endlich ein neues Rayman? [ACHTUNG: Hoffnungsvolle Spekulation des Autors, die garantiert zerschlagen wird]. Weiter werdet ihr frische Infos zu Erweiterungen von Assassin's Creed Valhalla und Rainbow Six Siege präsentiert bekommen, ebenso wie für die Apple-TV+-Serie Mythic Quest und den Kinofilm Werewolves Within. Ansehen könnt ihr euch den Stream auf der entsprechenden Unterseite bei Ubisoft.