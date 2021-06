Chaos Gate Daemonhunters: Frontier macht Taktik-RPG im WH40K-Universum

PC

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments, hat heute Warhammer 40.000 - Chaos Gate: Daemonhunters angekündigt. Das rundenbasierte Taktik-RPG entsteht in Partnerschaft mit Games Workshop und wird von Complex Games aus Kanada entwickelt. Im Spiel kämpft ihr "mit der größten Waffe der Menschheit", den Grey Knights, gegen die korrumpierenden Mächte des Chaos. Der Titel soll 2022 für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer anschauen.

Auf der offiziellen Website (siehe Quellen) werden taktische Gefechte im Zuge einer strategischen, storygetriebenen Kampagne versprochen. Man werde mit "unglaublichen Waffen" und "mächtigen Klassen" unter Ausnutzung der Umgebung gezielt Schwachstellen der Gegner angreifen müssen, die eine sich ständig verändernde und mutierende Gefahr darstellen sollen. Man wird sich seine eigene Squad basteln und sicher auch im Laufe der Kampagne ausbauen.

Die Grey Knights sind eine besonders elitäre Abteilung der Space Marines und natürlich allesamt in Terminator-Rüstungen gewandet. In Warhammer 40.000 - Chaos Gate: Daemonhunters, so dürfen wir den Pressetext selektiv zitieren, "erlebt ihr den unbarmherzigen, gnadenlosen Kampf des 41. Jahrtausends und folgt der Reise dieser Elitekrieger in einer Erzählung aus der Feder des New York Times-Bestsellerautors Aaron Dembski-Bowden."

Inwieweit der Titel eventuell an das 1998 von SSI veröffentlichten Warhammer 40.000 - Chaos Gate anschließt, ist nicht bekannt. Mehr Einblicke in das Spiel wird Frontier bereits im August 2021 gewähren. Weitere Informationen folgen unter anderem auf dem offiziellen Youtube-Kanal, Twitter und der Website.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von Frontier und Games Workshop. Bereits letztes Jahr wurde das Warhammer-RTS Warhammer - Age of Sigmar für 2023 angekündigt. Dieser Titel entsteht direkt bei Frontier Developments, den Entwicklern von Elite - Dangerous (zum Test; zum Spiele-Check der Erweiterung Odyssey).