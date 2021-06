Endzone - A World Apart: Erster DLC Prosperity für Herbst angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Entwickler von Endzone - A World Apart (im Test+) haben am vergangenen Mittwoch den Namen und einige Inhalte des ersten DLCs für das Endzeit-Aufbauspiel bekannt gegeben. Unter dem Motto "Das Leben beginnt wieder zu blühen!" finden im Prosperity-Addon neue Inhalte ihren Weg in das Endzeit-Aufbauspiel.

Eure Bürger können neue, luxuriöse Güter wie Seife und Kaffee herstellen. Außerdem errichtet ihr dank der Ressourcen Sand, Beton und Zement stabilere Gebäude. Einige der neuen Gebäude, die es zu bauen gilt, sind Sandhütten, die Betonfabrik und Aquafarmen. Zusätzlich könnt ihr euch auf drei neue, herausfordernde Szenarien freuen. Eine Veröffentlichung des Prosperity-Addons ist für den Herbst 2021 geplant.