PM: Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey erweitert den Bubble-Shooter auf PS VR um eine neue Dimension (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen und einen schönen PS VR Day!

Survios hier, die Entwickler von PS VR-Spielen wie Creed: Rise to Glory und The Walking Dead Onslaught. Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass wir in Zusammenarbeit mit TAITO (UND zur Feier von Bubs 35. Geburtstag!) Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey für PlayStation VR, PS4 und PS5 herausbringen werden. Das Spiel wird noch in diesem Jahr erscheinen.

Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier einen Blick auf den PlayStation-Ankündigungsteaser werfen, der heute veröffentlicht wurde!

Mit dem farbenfrohen Design, den liebenswerten Charakteren und dem zeitlosen Rätsel-Gameplay versprüht Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey genau den gleichen Charme wie das klassische japanische Action-Puzzle-Spiel, mit dem so viele von uns aufgewachsen sind. Zum ersten Mal in der Geschichte von Puzzle Bobble nehmen die Blasenrätsel nun eine dreidimensionale Form an. Dadurch entstehen neue knifflige Herausforderungen, die das Können von sowohl erfahrenen Veteranen als auch Neulingen auf die Probe stellen werden.

Mit eurer bewährten Kanone müsst ihr durch gezielte Schüsse drei oder mehr Blasen der gleichen Farbe zusammenbringen, um sie so zum Platzen zu bringen. Im Story-Modus könnt ihr euch dabei an 100 3D-Puzzles versuchen. Die Puzzles sind nun nicht mehr auf einer flachen Ebene angeordnet, sondern nehmen die Form von dreidimensionalen Gebilden an, die sich mit realistischer Physik drehen und wenden, wenn die Blasen zusammenstoßen!

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey wird außerdem zwei zusätzliche Modi bieten: Zum einen den Endlosmodus, der endlose Herausforderungen für Spieler bietet, die auf der Jagd nach Highscores sind, und zum anderen den Duell-Modus, in dem ihr rasante Online-Kämpfe für zwei Spieler mit Quickmatch-Unterstützung auf PS4, PS5 und PS VR absolvieren könnt.

Die Spieler bekommen es mit einer Vielzahl von Gameplay-Mechanismen zu tun, die selbst das Können der erfahrensten Bubble-Popper auf die Probe stellen werden. Außerdem müsst ihr Rätsel lösen, um Münzen zu verdienen und so spielverändernde Power-ups zu aktivieren, mit denen ihr noch mehr Blasen zum Platzen bringen könnt.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist ein intuitives und leicht zugängliches Puzzle-Erlebnis für Spieler aller Altersgruppen. Wir hoffen, dass langjährige Fans sich darauf freuen werden, ihre Fähigkeiten in dieser mehrdimensionalen Version des klassischen Rätselspiels zu testen. Außerdem möchten wir neue Spieler in diese zeitlose Serie einführen, die Gamer bereits seit über drei Jahrzehnten mit ihrem durchdachten Puzzle-Gameplay begeistert.

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um diesen Beitrag zu lesen. Wir freuen uns darauf, den Spielern diesen nostalgischen und beliebten Titel auf eine neue und immersive Weise zu präsentieren! Weitere Details, Gameplay-Ausschnitte und besondere Aktionen anlässlich des 35-jährigen Jubiläums folgen, sobald die Veröffentlichung näherrückt.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey wird im Laufe des Jahres für PlayStation VR, PS4 und PS5 erscheinen.