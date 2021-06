PM: Werdet zum Ninja im Stealth-Action-Sandbox-Spiel Arashi: Castles of Sin (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

einem Spielstudio mit Sitz in Seattle, WA. Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass unser Stealth-Action-Sandbox-Spiel Arashi: Castles of Sin diesen Sommer für PlayStation VR erscheint!

Schlüpft in die Rolle von Kenshiro, einem Elite-Shinobi und letzter überlebender Sohn des Adelshauses Arashi. Im feudalen Japan wurden zahlreiche Schlösser von skrupellosen Banditen, den Sechs Oni von Iga, erobert. Mit eurer Wolfsgefährtin Haru an eurer Seite rächt ihr euch für die gnadenlose Zerstörung und erobert die Schlösser eines nach dem anderen zurück. Es ist eine Zeit des Krieges und das Land schreit nach Gerechtigkeit. Die Entscheidung liegt ganz bei euch.

Es ist euch überlassen, wie und mit welchen Methoden ihr eure Mission angeht. Jede Entscheidung, die ihr trefft, muss durchdacht sein. Jeder Schritt erfordert Entschlossenheit. Euer Verstand ist ebenso sehr eine Waffe wie euer Arsenal. Die Umgebung kann sich als Feind, aber auch als nützlicher Verbündeter entpuppen. Greift ihr eure Gegner frontal an? Nutzt ihr Licht und Schatten, um verborgen zu bleiben? Oder setzt ihr auf Ablenkung und geht schwer zu bezwingenden Gegnern einfach aus dem Weg? Die Entscheidung liegt allein bei euch.

Arashi wurde von Grund auf für VR entwickelt. Dank einer durchdachten Steuerung und eines tödlichen Waffenarsenals aus der Feudalzeit eröffnen sich euch nahezu unendlich viele Spielmöglichkeiten. Ich persönlich gehe am liebsten wie eine Spinne vor: Ich stelle Fallen auf und locke Feinde in mein Netz, um sie aus dem Hinterhalt zu erledigen. Ihr könnt euch aber für den Spielstil entscheiden, der euch am besten gefällt.

Ayane, eine meisterhafte Spionin des Shoguns und eure treue Cousine, wird euch bei eurer Suche begleiten. Haru, seit jeher eure treue Wolfsgefährtin, ist bestens darauf trainiert, Feinde auszuschalten. Auch wenn ihr weit von zu Hause entfernt seid, ist Haru immer an eurer Seite. Sie ist eine gefährliche Waffe im Kampf und eine treue Freundin in der Not.

Wir bei Endeavor One sind große Fans von Genre-Filmen. Wir lieben es, Geschichten zu erzählen und immersive Erlebnisse zu schaffen – genau das macht für uns auch den großen Reiz von VR aus. Die Entwicklung von Arashi: Castles of Sin war für uns eine fantastische Erfahrung und wir können es kaum erwarten, dass ihr den Titel selbst spielt. Arashi: Castles of Sin erscheint im Sommer 2021 für PS VR.

Mögen Ehre und Schatten euch leiten.