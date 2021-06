The Last Spell: Roguelite-RPG startet in den Early Access bei Steam

PC Switch MacOS

Das taktische Roguelite-RPG The Last Spell ist am heutigen Donnerstag bei Steam in den Early Access gestartet. In dem Titel verteidigt ihr nach Sonnenuntergang mit einer kleinen Gruppe Helden euer Dorf vor einer übermächtig wirkenden Horde Untoter. Dafür greift ihr auf ein Arsenal aus mächtigen Angriffen und Zaubern zurück. Tagsüber rüstet ihr eure Helden aus, baut eure Zuflucht wieder auf und wappnet euch bestmöglich für den nächsten nächtlichen Angriff der Horde. Das französische Studio Ishtar Games, früher bekannt unter dem Namen CCCP, hat unter anderem das Taktik-RPG Dead in Vinland (im Test+) entwickelt.

Bis zum 10. Juni könnt ihr The Last Spell bei Steam mit einem Rabatt von 10 Prozent für 17,99 Euro erwerben. Einen Einblick in den Titel gewährt euch der am Ende dieser News eingebettete Release-Trailer. Weitere Infos zum Spiel erhaltet ihr in einem baldigen Spiele-Check bei GamersGlobal.