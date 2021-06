Hearts of Iron 4: Neue Flugzeuge, Musik und mehr zum fünften Geburtstag

PC Linux MacOS

Das Grand-Strategy-Wargame Hearts of Iron 4 (zum Spiele-Check mit (fast) allen DLC; zum aktuellen Spiele-Check) von den Paradox Development Studios wird fünf Jahre alt. In dieser Zeiut wurden Millionen von Panzern und Flugzeugen gebaut und auch zerstört, während sich die Spieler nicht nur entlang der historischen Linien, sondern auch durch alternative Geschichte vor dem Hintergrund des größten Konflikts der Menschheit kämpften.

Zu Ehren des fünften Jahrestags von Hearts of Iron 4 hat Paradox das Anniversary Bundle angekündigt, das noch heute erscheinen wird. Es enthält zwei neue DLC. Das Ostfront Flugzeug Paket mit über 50 neuen Flugzeugmodellen für Nationen, die in Mittel- und Osteuropa kämpfen, darunter Deutschland, die Sowjetunion, Polen, Rumänien, Jugoslawien und Ungarn. Das Ostfront Musik Paket enthält 13 neue Musiktitel, darunter die sowjetische Nationalhymne, Lili Marlene und My, Pierwsza Brygada. Das Bundle kostet 9,99 Euro, die DLC sind auch einzeln für 5,99 Euro bzw. 4,99 Euro erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Trailer zu dem Flugzeug-DLC anschauen.

Das neu zusammengestellte Immersion Bundle fasst fünf kosmetische und flavour DLC zusammen:

Radio Paket: 35 Songs, verteilt auf alle drei Fraktionen, sowie reproduzierte Musik aus früheren Spielen der Hearts of Iron-Serie.

35 Songs, verteilt auf alle drei Fraktionen, sowie reproduzierte Musik aus früheren Spielen der Hearts of Iron-Serie. Achsenmächte-Waffen-Paket: Über 60 gepanzerte Fahrzeugmodelle für die deutsche, japanische und italienische Armee, darunter der StuG-III, japanische experimentelle schwere Panzer und der L-6 Tankette.

Über 60 gepanzerte Fahrzeugmodelle für die deutsche, japanische und italienische Armee, darunter der StuG-III, japanische experimentelle schwere Panzer und der L-6 Tankette. Alliierte-Waffen-Paket: Über 50 gepanzerte Fahrzeugmodelle für die amerikanische, sowjetische, britische und französische Armee, darunter der M7 Priest, der französische Renault-Panzer und eine Reihe neuer Panzerjäger.

Über 50 gepanzerte Fahrzeugmodelle für die amerikanische, sowjetische, britische und französische Armee, darunter der M7 Priest, der französische Renault-Panzer und eine Reihe neuer Panzerjäger. Alliierte-Reden-Paket: Über 70 Minuten Reden von einigen der inspirierendsten Momente des alliierten Feldzugs, darunter MacArthurs gefeiertes „I shall return“ und Churchills „We shall fight on the beaches“.

Der Preis für das Immersion Bundle ist noch nicht einsehbar. Schließlich wurde das Hearts of Iron 4 Mobilization Pack aktualisiert, dass jetzt alle das Grundspiel und alle Erweiterungen enthält, nämlich:

Hearts of Iron 4 - Cadet Edition

Together for Victory

Death or Dishonor

Waking the Tiger

Man the Gund

La Résistance

Battle for Bosporus (zum Spiele-Check)

Das aktualisierte Mobilization Pack schlägt ohne Rabatt mit 121,43 zu Buche.

Habt ihr in den vergangen fünf Jahren Hearts of Iron 4 gespielt und was sind eure Lieblingsnationen?